! / Zanimljivosti sa Eurosonga: Voditeljica promijenila spol i otkrila najveću tajnu

Jedna od najpoznatijih youtuberki na svijetu, nizozemska šminkerka i internet zvijezda Nikkie de Jager (27), poznatija pod youtube imenom NikkieTutorials, jedna je od ovogodišnjih voditeljica “Eurosonga”.

“Možda ćemo već večeras čuti pjesmu koja će pobijediti na Evroviziji, ko zna? Obožavam Evroviziju zbog ovakvog spektakla kakvog nigdje nema”, rekla je ona na početku prvog polufinala, održanog u utorak.

Dok je većina gledatelja bila usredotočena na natjecatelje Eurosonga, neke je zaintrigirala jedna od voditeljica koja se isticala svojom visinom na pozornici jer ima 190 centimetara i na štiklama je dosegla blizu dva metra.

Ona se proslavila 2015. godine nakon što je njen YouTube video “Moć šminke” postao popularan i nadahnuo mnoge druge ljude pa su pokazivali svoje lice sa šminkom i bez nje.

Popularna youtuberka, prošle godine je javno, u videu na svom kanalu, priznala svoju najveću tajnu – da je transrodna. prenosi “Radiosarajevo“.

Nikkie, koja već 11 godina vodi youtube kanal posvećen šminkanju, podijelila je sa cijelim svijetom da je ucjenjena, kao i da su osobe koje nije htjela da imenuje prijetile da će svima otkriti tajnu koju je krila tokom čitave karijere.

“Riješila sam da preuzmem kontrolu nad situacijom i sama to objavim. To je nešto što sam oduvjek željela da podelim sa vama, ali kada za to budem spremna. Osobe koje su me ucijenile oduzele su to od mene”, rekla je ona tada.

