Četiri greške sa veš mašinom svi prave, zbog toga vam odjeća ne bude čista i ne miriše: Odmah prestanite, evo kako je pravilno!

1. PREVIŠE DETERDŽENTA

Mnogi ljudi misle da će, što više deterdženta koriste, to će rezultat pranja biti bolji. Međutim, to nije istina, pa čak i sami proizvođači to kažu. Korištenje previše deterdženta može dovesti samo do velikih problema, poput, na primjer, viška pjene koja može blokirati drenažu.

Uz to, višak deterdženta može začepiti ladicu, sprječavajući da deterdžent uopće dođe do vaše odjeće, zbog čega će ostati prljava.

2. NE PERETE VEŠ I ČARAPE U VREĆICI

Prema statistikama, većina problema vezanih uz perilicu odnosi se na bubanj. Vreća za pranje može osigurati da ćete nakon pranja imati točno isti broj čarapa koliko ste ih stavili tamo. A mali predmeti neće ući u filtar i prouzročiti njegovo lomljenje. Također, vaša će odjeća biti sigurna jer se nijedan mali dio neće zaglaviti u bubnju,piše Novi.

3. NE ČISTITE FILTER

Filteri u perilicama su zaista važni. Oni prikupljaju sve sitnice koje zapravo ne bi trebale biti tamo, poput novčića, a i drugih stvari. Trebali biste očistiti filtar 4 puta godišnje, ili čak češće, ako osjetite loš miris ili ako stroj ne radi svoj posao pravilno.

4. STAVLJATE PREVIŠE ODJEĆE UNUTRA

Čak i ako imate ogromnu hrpu prljavog veša, nije dobra ideja preopteretiti stroj. Prvo, odjeća neće biti vrlo čista; i drugo, preopterećenje stroja skratit će životni vijek njegovih dijelova. Naravno, pranje samo nekoliko sitnica također je loša ideja, jer je jednostavno preskupo.

Idealno opterećenje je ovo:

Za pamuk i lan, napunite 3/4 mašine

Za sintetiku, 1/2

Za vunu 1/3 mašine.

