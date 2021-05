Ovo je pet najmanipulativnijih znakova: Dobro se pripazite Rakova

Škorpija

Iako je izuzetno dovitljiva, nemojte se zavaravati. Škorpija je stvarno nepovjerljiva i tajnovita. Škorpija je izuzetno ljubomorna, odličan je vođa i iznimno uvjerljiva. Ona je majstor manipulacije i ona to zna.

Rak

Rak je duboko intuitivan, što, naravno, može biti blagoslov. Međutim, u nekim slučajevima, on može biti vaša najgora noćna mora. On je vrlo maštovit i okrivit će vas za scenarije koji se nikada nisu dogodili. Može pronaći razlog da vas mrzi zbog nečega što ste mu učinili kad ste imali pet godina i može se lako uvjeriti da ste još isti kao i onda.

Blizanci

Blizanac je izuzetno neodlučan, a tu neodlučnost maskira donoseći sigurne odluke. Međutim, čim se okrenete, vjerojatno će vas optuživati za odluke koje je sam donio.

Zabava je zapravo najgora atmosfera za Blizanca, jer on je izuzetno društven i čini se da je spreman za sve što noć nudi. On će otići kući s vama te večeri i kasnije će vjerojatno požaliti zbog svega što se dogodilo.

Ribe

One su potpuno nesebične i uvijek spremne pomoći. Ponekad tako očajnički žele pomoći drugima da se pitate čine li to iz sebičnih razloga. Loša vijest je da se ponekad radi upravo o tome. Voli glumiti žrtvu.

Lav

Lav je ludo strastven, ali najviše od svega, voli biti glavni. On je spreman raspravljati do smrti tvrdeći kako je u pravu, čak i kada je potpuno u krivu. Jedna stvar koju ipak treba poštovati je ta što je iskren u vezi svojih postupaka. To vrijedi također i za situacije kada je totalno manipulativan. Stoji iza svojih postupaka i ne srami se reći kako se osjeća, piše Atma.

