Suptilni znakovi koji pokazuju da jedete previše šećera

Šećer je ugljikohidrat u svom najjednostavnijem obliku. Postoje mnoge vrste šećera, a bez obzira na vrstu, vaše tijelo razgrađuje ove šećere u glukozu, preferirani oblik energije u tijelu. Dva su glavna izvora šećera: prirodni i prerađeni.

Prirodni šećer nalazi se u cjelovitoj, prirodnoj hrani. Voće i brojno povrće poput mrkve, cikle, tikve, tikvica i luka sadrže prirodni šećer. Prerađeni šećer se ekstrahira iz svog prirodnog izvora. Primjeri prerađenog šećera uključuju bijeli šećer od trske, kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze i agavu.

Nutricionistica Karen Ansel pojašnjava da dodani šećer može biti i prirodni šećer i prerađeni šećer. Najnovije prehrambene smjernice preporučuju da dodani šećeri čine najviše 10 posto dnevnih kalorija. To je oko 38 grama ili 10 žica u danu za žene te 50 grama ili 13 žica za muškarce. Američka udruga za srce i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuju da žene ne uzimaju više od 25 grama (6 žlica) dodanog šećera dnevno, a limit za muškarce je 36 grama (9 žica).

SIMPTOMI PREKOMJERNOG UNOSA ŠEĆERA

Probavni problemi

Probavni problemi i nepravilno pražnjenje crijeva jedan je od simptoma prekomjernog unosa šećera. Zeitlin pojašnjava da previše šećera negativno djeluje na dobre bakterije u probavnom sustavu. S druge strane, hrana bogata vlaknima ima pozitivan učinak.

Pojava akni

Ako vam se pojavljuju akne oko usta i na bradi, to može biti znak da unosite previše šećera. Ansel objašnjava da je šećer povezan s proizvodnjom hormona koji su povezani s upalnim hormonalnim aknama, koje se obično pojavljuju oko čeljusti i usta, kaže dermatolog Bruce Robinson.

Mijenjate raspoloženje često

Neke studije sugeriraju da su česte promjene raspoloženja pvoezane s pretjeranim unosom šećera. Šećer može utjecati na neurotransmitere u mozgu koji su odgovorni za raspoloženje. Nakon što pojedete hranu bogatu šećerom, najprije možete osjetiti nalet energije, ali nakon toga slijede mrzovolja i umor.

Ne spavate dobro

Ako pojedete kolač prije spavanja, možda ćete imati problema sa spavanjem ili nećete moći ubrzo zaspati. Tijekom noći razina šećera će se spuštati, pa se nećete probuditi sasvim odmorni, pojašnjava Ansel. Zeitlin savjetuje da ne jedete dva sada prije spavanja kako bi šećer mogao izaći iz tijela prije nego što odete na spavanje i kako biste se mogli odmoriti i naspavati.

Pojavljuju se bore na koži

Dokazano je da dijeta s visokim udjelom šećera ubrzava starenje kože. To je zato što previše dijetalnog šećera reagira s proteinima u vašem krvotoku i stvara napredne krajnje proizvode glikacije (AGE), oštećujući strukturne proteine u kolagenu i elastinu koji čine kožu zategnutom i glatkom.

“Prehrana s visokim udjelom šećera može dovesti do ranije pojave bora zbog čega ćete izgledati starije. Manje šećera može napraviti pozitivnu razliku”, objašnajva Ansel.

Stvara se karijes

Previše šećera kvari zube. Ako jedete previše hrane bogate šećerom, to hrani bakterije u usnoj šupljini, pri čemu nastaje kiselina koja oštećuje caklinu, a to dovodi do pojave karijesa.

Postoji još nekoliko simptoma koji ukazuju na to da jedete previše šećera. Primjerice, ako stalno osjećate glad, to je zato što prehrana bogata šećerom nema puno vlakana i protiena koji vas čine sitima. Ako ne možete izgubiti kilograme, šećer može biti kriv za to, piše Eat this. Ako konzumirate previše šećera, možete imati problema s koncentracijom, često možete osjećati nadutost i povišen vam je krvni tlak.

Facebook komentari