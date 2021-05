Svetlana trpjela batine od muža, a kćerku gajila sama: Kada je saznala bolnu istinu, sav trud pao je u vodu

Stanovnica kazahstanskog Uralska po imenu Svetlana sama je podigla svoju kćerku Alinu. Jednog dana, međutim, djevojka je počela da se ponaša prkosno i bahato.

Najveće razočarenje Svetlani je bilo saznanje da je njena dvadesetogodišnja kćerka promiskuitetna i da voli non-stop da mijenja muškarce.

U jednom momentu njih dvije su se posvađale, a sa svojim djetetom koje je mukotrpno podigla, ne priča već dvije gdine. Muža je napustila jer je imao probleme sa alkoholizmom.

– Suprug mi je bio alkoholičar, propalica i stalno je dizao ruku na mene. Nažlost, kada sam se udala za njega i zatrudnila, nisam razmišljala o stvarima kao što je genetika, odnosno da naše dijete može da naslijedi njegovu lošu narav i navike – navela je Svetlana, a prenosi Nur.kz.

Muža je napustila kada je kćerkica Alina imala četiri godine, a prema tvrdnjama žene, bila je dijete za primjer do 12. godine, kada je njen karakter počeo da se mijenja.

– Nastavnici su me non-stop zvali u školu. Počela je da se svađa sa njima, da se tuče sa drugaricama, da krade, pije i puši. Prebacila sam je u drugu školu, ali problemi time nisu nestali. Poslije nekoliko godina saznala sam da je vrlo promiskuitetna i da ne bira mnogo sa kim će da spava – ističe nesretna žena.

Očajnički je pokušavala da prevaspita kćerku, a u jednom momentu poslala ju je kod svoje sestre Valentine u Rusiju.

– Moja sestra je htjela da mi pomogne, ali ni ona ništa nije mogla da učini. Jednog dana me je plačući pozvala i rekla da je Alina pobjegla. Zaputila sam se u Rusiju, prijavila slučaj policiji, a poslije nekog vremena pronašli smo je živu i zdravu, a živela je sa nekim momkom u Čeljabinsku. To se dogodilo kada je imala 18 godina, a od tada više ne komunicira sa mnom, niti želi da me vidi – jada se Svetlana za kazahstanske medije.

– Čitav život radim teške poslova i trpim svakakva poniženja. Više nisam mlada, uskoro ću u penziju, ne mogu više da se borim sa životom. Teško mi je da shvatim kako zbog kćerke neću imati mirnu starost – zaključila je ona, piše “Objektiv“.

