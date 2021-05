Iznenađujuće dobrobiti vode s limunom

Ako baš i niste fan vode i više volite sokove, malo limuna moglo bi pomoći da pijete puno više vode. Ipak, okus nije jedino što će limun dodati. Dijetetičari tvrde da voda s limunom ima mnoge dobrobiti za tijelo kada ju svakodnevno konzumirate.

Može smanjiti napuhnutost

“Voda s limunom može smanjiti napuhnutost jer djeluje kao dijuretik i tako pomaže kod izbacivanja viška vode iz organizma”, kaže dijetetičarka Jodi Greebel. prenosi “N1“.

Može ojačati imunosni sustav

“U jednom limunu nalazi se oko 20 miligrama vitamina C, što je oko 20% ukupne dnevne količine vitamina C koju bi trebali unijeti u organizam”, kaže dijetetičarka Alicia Galvin. “Vitamin C pomaže imunosnom sustavu jer djeluje kao antioksidans”, dodaje.

Može smanjiti rizik od bubrežnih kamenaca

Osim što su bolni, bubrežni kamenci su učestalijia pojava nego što se misli. Prema istraživanju objavljenom 2012. godine čak 8,88% odraslih imat će bubrežne kamence. Voda s limunom mogla bi pomoći kod ovog stanja.

“Ako imate oksalatne kamence, citrati iz limuna će pomoći razbiti i razgraditi kamence”, kaže Galvin.

Može poboljšati probavu

Dodavanje vlakana nije jedini način za pokretanje probave.

“Ako ujutro popijete toplu vodu s limunom ona može djelovati kao laksativ”, kaže dijetetičarka Trista Best.

Može poboljšati ten

“Hidratacija sama po sebi može poboljašti ten. Možete kupovati hrpu krema i seruma, ali ako izostaje pravilna hidratacija, ten neće biti najbolji što može biti. Pravilna hidratacija može pomoći zaustaviti starenje kože i djelovati na male bore”, kaže dijetetičarka Jessica Bippen.

Prema jednoj studiji iz 2017. godine, vitamin C iz limuna također može potaknuti sintezu kolagena te tako pomoći koži da izgleda mlađe i zdravije.

Može pomoći pri mršavljenju

Ako pokušavate smršavjeti, voda s limunom može pomoći. Voda će vam pomoći da se osjećate sito, posebno ako je popijete prije jela. AKo pijete vodu s limunom prije i tijekom jela osjećati ćete se siti prije i tako ćete smanjiti unos kalorija, piše Eat This.

