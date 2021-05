Mjesec u Ovnu ulazi u kvadrat s Marsom u Raku, evo šta to znači: Astrolozi otkrili šta nas čeka, na ovo treba obratiti pažnju

Ovih smo dana osjetljivi. Mentalne igre nikad nisu bile jače. Lako se obmanemo. Prevarimo. Lako pomislimo da je nešto što nije. Riječi mogu biti krivo shvaćene, postupci krivo interpretirani. Sitnice vas mogu navesti na krive zaključke. Nesporazumi s ljudima koje volite bit će u većini slučajeva samo nesporazumi. Neke su riječi nepovrjedive, ali znaju itekako povrijediti. Sačuvajte sebe, da bi vas neko mogao sačuvati.

Postoje dani, periodi, godine u kojima se izgubiš. Zaboraviš na svoj smisao. Ne prepoznaješ svoje vrijednosti. Ugasiš sebe. Prepustiš se u zaborav. I dobro je nekad tako. Potrebno je. Samo ne ostani zauvijek izgubljen.

Pronađi se. Pronađi to mjesto u sebi, te razloge, te osjećaje koji te bole. Pronađi to što te ruši. Što te obeshrabruje. Definiraj to što nazivaš nedefiniranim osjećajem kojeg ne možeš objasniti.

Potrudi se da svakoj bezimenoj pojavi nadjeneš ime. Jer samo ono što si prepoznao u sebi, ima mogućnost da se ispravi.

Ponekad osjećamo da postoje prepreke na putu. Da nam stvari ne idu od ruke. Da postoje ograničenja u onome što želimo. Da postoje nerazumijevanja u odnosima. Ponekad nas iznova povrjeđuju neke stvari. I iskušavamo bol. Zatvaramo se u sebe.

Dopuštamo da nas boli nešto čemu ne znamo ni ime. Zar ne bi bilo dobro kada bi upoznali svoje strahove? Kad bi iskomunicirali svoje probleme. Kad bi razgovarali jedni s drugima. Zar ne bi bilo bolje kad bi odabrali imenovati ono što nas pogađa i odagnati razlog boli?

Bilo da je riječ o nekoj emociji, nečijim riječima, nečijem ponašanju, bilo da smo svjesni ili nesvjesni toga, zar ne bi bilo lakše boriti se protiv izvora straha umjesto jedni protiv drugih? Što to potiče bol u vama? Što vam budi određene reakcije? Što je okidač vaših stanja?

Ljudi su toliko navikli prepuštanju različitim emocijama, a zaboravili su kako da se prepuste jedni drugima. Emotivno. Mentalno. Intimno. Potpuno. Nesavršeno.

Ali opet do one točke u kojoj ulazi u vas recipročno onaj s kim dijelite sebe.

