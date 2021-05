Samohrani otac četvoro djece otvorio dušu: “Sve je propalo kad je zaboravila da se izloguje na Facebooku…”

Tako svoju priču počinje Set Megov iz Amerike, koji je za nacionalne medije progovorio o izdaji svoje žene sa kojom je u braku od njihove 19. godine. Set je danas samohrani otac četvoro djece a ovo je njegova priča.

Sve je počelo tipično za prevare – Krisi je sve češće izlazila i sve kasnije se vraćala kući. Govorila mu je da izlazi sa drugaricama. Pored toga, odjednom je stavila šifru na telefon i prestala da koristi karticu za plaćanje već se prebacila na gotovinu.

– Bilo je tako očigledno, ali ja sam prosto odbijao da to uvidim. Mozak me je upozoravao na sve to, ali srce mi je govorilo da me moja žena nikad ne bi prevarila i da je sve nesporazum. Borio sam se sa sobom – kaže Set. Pokušavao je, kaže, da razgovara sa njom, ali ona se uvijek vrijeđala zbog njegovog nepovjerenja.

A onda je Krisi napravila kobnu grešku – jedne večeri je zaboravila da se izloguje iz Fejsbuka. Set je iskoristio priliku i imao šta da vidi – njegova žena imala je više paralelnih veza, i to godinama.

– Od onoga što sam vidio na profilu, slošilo mi se. Eto, tako su odjednom i moje srce i moja glava znali istinu. Bio sam slomljen. Godine i godine čiste ljubavi smo uložili jedno u drugo, a onda ona uradi tako nešto. Nije me najviše zaboljelo sam fizički čin prevare. Ona je nekom dala i svoje srce. To najviše boli kod prevara. Ja sam bio potpuno očajan jer ukoliko ona, moj najbolji prijatelj, osoba kojoj sam bezgranično vjerovao, više nije smatrala da nešto vrijedim, zašto bi iko uvidio vrijednost u meni? Potpuno sam izgubio vjeru u sebe – kaže Set.

Kako dalje kaže, i dalje mu je bilo teško da ode.

Molio sam se da Bog nekako interveniše i sredi situaciju jer ja nisam znao kako da to uradim. Ona me je molila da se razvedemo a ja to nikako nisam htio. Na kraju sam uvidio da nam brak prosto više ne funkcioniše. I tako smo se razveli. Ja sam dobio starateljstvo nad djecom, a ona ih viđa svakog drugog vikenda i dobila je i slobodu koju je toliko željela – kaže Set, ističući da je Krisi bila sjajna majka.

– Pričali smo o tome, ona osjeća veliku krivicu i dogovorili smo se da jednom, kad vrijeme zacijeli rane, ona preuzme malo veću ulogu u njihovom životu – kaže Set.

Za sada, on je već godinu dana samohrani otac koji pokušava da postavi svoj i život svoje djece na noge.

– Naravno da ni ja nisam bio savršeno otac, niti muž, sin, prijatelj, radnik. Ali trudio sam se i nastavljam da se trudim. Iz dana u dan dajem sve od sebe. Nekad je teško, nekad lakše, ali vjerujem da je najvažnije ne odustati – kaže on, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari