Dijana krila od roditelja da živi sa dečkom: Proveli su zajedno 8 godina, a onda joj se život upropastio

Dijana (30) iz kazahstanskog Aktobea živela je u građanskom braku osam godina. Ona se nadala vjenčanju i registraciji braka, strpljivo je čekala kada bi mogla da postane zakonska supruga mladića Miraša sa kojim je živjela, ali on je to uporno odugovlačio, sve dok jednog momenta nije saznala da ne želi ni on, a ni njegovi roditelji da im baš ona postaje snajka.

Prema njenim riječima, s Mirašem je izlazila oko šest mjeseci, nakon čega ju je mladić pozvao da žive zajedno. Najprije je razmišljala da odbije tu ponudu, ali pošto je studirala i bila podstanar, a nije željela da se vrati kod njenih na selo, pristala je.

– Moji roditelji nisu ni shvatili da ne živim sa drugarima, jer su me rijetko posjećivali, uglavnom sam išla kući na odmor. Takođe, ni Mirašovi nisu znali da živimo zajedno. Jednom kada je moja majka došla u stari stan u kojem sam živjela sa cimerkama, one su rekle da odavno nisam tu. Mama je o tome obavijestila roditelje mog dečka i na kraju smo zaključili da treba da dogovorimo vjenčanje kako bismo legalizovali našu vezu – kaže Dajana, prenosi Nur.kz.

Vjenčanje je, međutim, moralo da bude odloženo zbog smrti mladoženjinog dede. Bila je strpljiva i čekala da se dogovore oko svadbe, ali poslije dvije godine, uvidjela je da je i Mirašova porodica izgubila interesovanje za svadbu.

Uprkos strpljenju, Dijana to nije mogla da izdrži i direktno je pitala svog voljenog kada će se vjenčati, ali njegov odgovor ju je iznenadio.

– Miraš mi je rekao da plan o vjenčanju treba da ostane u prošlosti. Rekao je da me dugo smatra svojom ženom, a registraciju braka možemo obaviti u bilo kom trenutku – kaže ona, ali joj je neki unutrašnji osjećaj govorio da se nešto čudno dešava sa njenim partnerom i njegovom porodicom, kao da je ne žele.

– Sve razumijem, možda je ljudima žao novca za vjenčanje. Ni ja ne želim nešto raskošno, ali bilo bi lijepo okupiti najbližu rodbinu sa obje strane da se upoznamo. No, postepeno su oči počele da mi se otvaraju. Shvatila sam da me ta porodica ne voli, jer su za to vrijeme oženili svog najstarijeg sina, a i udali kćerku i bila su vjenčanja uz sve ceremonije kako dolikuje – jada se Dijana.

Jednog dana, međutim, definitivno je shvatila da njenom partneru nije stalo do nje.

– Na praznik smo išli kod Miraševih roditelja. Bio je njegov stariji brat sa suprugom, kao i njihova kćerka sa mužem. U jednom momentu jedan od njihovih rođaka pitao me je kada će vjenčanje, kada će se roditi dijete. Nisam mogla da izdržim, počela sam da plačem i otišla kući taksijem, Miraš me nije ni pratio – kaže Dijana.

Poslije ovog incidenta Miraš joj je ponovo “otpjevao pjesmu” kako je ljubav najvažnija i da je vjenčanje samo obična proslava i ništa više.

Nakon toga, Dijana mu je dala ultimatum: ili će se vjenčati, ili će prekinuti sa zajedničkim životom, na šta je on odgovorio da će razmisliti.

– Vrijeme je prolazilo, a on i dalje nije bio zainteresovan i jednog dana spakovala sam stvari i otišla. Žao mi je što sam osam godina bacila niz vodu, ali više neću ponavljati ovakve greške. Kad budem imala dečka živjet ću sa njim samo ukoliko me odvede pred matičara, zaključila je Dijana, piše “Objektiv“.

Facebook komentari