Ruski psiholog Mihail Labkovski otkriva: “Ovo je najveći neuspjeh u životu”

Šta je pravi neuspjeh u životu?

Da li je to nedovoljno uspješna karijera?

Da li je neuspjeh ako još uvijek živite sa roditeljima ili nemate svoju porodicu?

Da li je neuspjeh život bez partnera ili je neuspjeh to što nemate skupu nekretninu ili automobil?

Neuspjeh je zapravo nešto potpuno drugo – ako kopate dublje, možete otkriti da je neuspjeh odraz nezadovoljavajućeg unutrašnjeg stanja.

Ruski psiholog Mihail Labkovski otkriva nam šta je to najveći neuspjeh u životu:

Kada ne provodiš dan onako kako zaista želiš.

Kada radite na skupo plaćenom poslu, ali ga ne volite.

Vjenčani ste za najpametnijeg, najperspektivnijeg i najljepšeg, ali ga ne volite.

Svakodnevno brojite kalorije i mrzite svoje tijelo.

Kada cijeli život nešto želite, ali se plašite da počnete jer sumnjate u sebe. Na primjer, želim da napišem roman, ali nemam hrabrosti da prenesem nijendo slovo na papir.

Kada živite ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i ljubaznošću, ali ipak smatrate da je nešto tuđe ipak bolje od vašeg.

To je kada dijete neprestano želi da se igra, a vi igru izjbegavate.

Neuspjeh je kada želite da doručkujete ukusnu kroasanu dok listate novine, ali ipak jedete instant kašu stojeći i žurite do automobila kako biste dalje jurili za novim obavezama.

To je kao da sanjate svaki dan da će se sve promijeniti, da za promjenu ne preduzimate ništa.

Ovo su stvari koje Mihail Labkovski naziva neuspjehom, prenosi “Lovesensa“.

