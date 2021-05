SVI IH PIJEMO JER VJERUJEMO DA SU ZDRAVI, A PODIŽU PRITISAK I PRAVE VELIKE PROBLEME: 4 vrste čaja na koje ljekari upozoravaju

Nekoliko vrsta čajeva mogu da izazovu vrlo ozbiljne zdravstvene probleme.

Čaj od gaveza

Za ovaj čaj se vjeruje da ima brojna lekovita svojstva. Međutim, piće sadrži pirolizidinske alkaloide, koji mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja jetre, rekao je dijetetičar Hiba Batul. Prema studiji objavljenoj u “Public Health Nutrition”, “često ispijanje čaja od gaveza nije preporučljivo“ zbog njegovih toksičnih efekata na jetru. prneosi “Novi”

Čaj od mente

Redovna konzumacija čaja od mente može imati dugoročne zdravstvene posledice.

“Previše ovog čaja može da deluje nadražujuće i toksično na tijelo. To je zato što aktivni sastojak mente, mentol, utiče i uništava naše biološke sisteme grejanja i hlađenja”, objasnila je stručnjak za ishranu Selin Bajtman, piše “Eat This, Not That!”.

Čaj sa limunom

Čaj koji se pravi tako što se u vodi skuvaju kriške limuna ima viši nivo olova u poređenju sa drugim vrstama ovog napitka. Osim toga, odlikuje se povećanim nivoom fluorida i kiselosti, što može dovesti do propadanja zuba i stvaranja čireva u ustima.

Čaj od sladića

Ovaj čaj može podići krvni pritisak. Ljekari savjetuju svima koji uzimaju lijekove za hipertenziju da odustanu od ovog napitka. Međutim, čak i ako nemate problema sa krvnim pritiskom, bolje je ograničiti unos čaja od sladića kako ne bi došlo do njegovog stalnog porasta.

