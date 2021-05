Upoznali se na sajmu, postali najmoćniji par, zgrnuli 124 milijarde: Djeci ostavljaju ‘mrvice‘

U ponedjeljak poslijepodne Bill Gates (65) i njegova supruga Melinda Gates (56) objavili su u zajedničkoj izjavi da se razvode nakon 27 godina braka.

Bill i Melinda upoznali su se još 1987. godine na jednom sajmu u New Yorku. Kada je Bill Melindu prvi put pozvao na spoj, pitao ju je da li bi “mogli izaći za točno dva tjedna”. Melinda mu je na to odgovorila da “nema pojma što će raditi za dva tjedna”, nakon čega je Bill odvratio da “ona nije dovoljno spontana za njega”. No, kako piše Business Insider, Bill je Melindu pozvao već idućeg dana.

Ubrzo nakon toga Melinda je počela raditi kao projekt menadžer u Microsoftu, tehnološkom divu koji je Bill osnovao, a ranih 90-ih imenovana je šeficom odjela za informacijske proizvode u kompaniji.Malo vjenčanje

Par se vjenčao 1994 .godine u maloj i intimnoj ceremoniji na Havajima, a Melinda je dvije godine kasnije napustila Microsoft kako bi se posvetila obitelji, piše Daily Telegraph.

Tijekom braka par je dobio troje djece – Jennifer (25), Roryja (21) i Phoebe (18). Usprkos enormnom bogatstvu njihovih roditelja, svatko od njih naslijedit će “tek” po 10 milijuna dolara, otkrio je svojedobno Bill Gates.U jednom od mnogih javnih nastupa Melinda je otkrila da njezin brak s Billom “funkcionira tako dobro” zato što su ravnopravno podijelili ovlasti i zadaće u kućanstvu. No, nije se libila pričati i o izazovima kroz koje je njihov brak prolazio pa je tako više puta govorila o tome kako se nakon rođenja prve kćeri osjećala usamljeno jer je Bill često znao zaglaviti na poslu.

– Veliko bogatstvo može vas lako zbuniti. Ja sam ostala prizemljena tako da sam živjela obiteljski život kakav sam uvijek željela – ispričala je Melinda.Fondacija

Status vjerojatno najmoćnijeg i najutjecajnijeg bračnog para na svijetu počeli su graditi 2000. godine kada su osnovali fondaciju Bill & Melinda Gates. U nešto više od 20 godina to je postala najveća privatna fondacija na svijetu koja danas raspolaže s gotovo 50 milijardi dolara. Pretpostavlja se da je do 2018. samo bračni par Gates kroz nju donirao više od 36 milijardi dolara, a fondacija se uglavnom koncentrira na pitanja globalnog zdravlja, obrazovanja i društvenog razvoja. Tako je, na primjer, fondacija lani donirala 250 milijuna dolara za borbu protiv Zbog svojeg društvenog rada i filantropije i Bill i Melinda često su se nalazili na listama najmoćnijih muškaraca, odnosno žena na svijetu.

– Ovo je tužan dan za obitelj, ali i pravi potres u svijetu filantropije – napisao je kratko na Twitteru čuveni scenarist Andrew Sorkin saževši time šok koji je u svijetu zaklada, fondacija i nevladnih organizacija izazvala ova vijest. Složen razvod

Znatno više od fondacije zadnjih godina rastao je Microsoft. U vrijeme kada se par upoznao, ta je tvrtka imala tržišnu vrijednost od oko 35 milijardi dolara, dok danas vrijedi oko 1,9 bilijuna dolara.

Nadalje, Forbes procjenjuje da je Bill, koji je zadržao samo oko 1 posto dionica Microsofta, “težak” 124 milijarde dolara, čime je četvrt najbogatiji čovjek na svijetu. Stoga su gotovo svi relevantni svjetski mediji složni da će razvod Gatesovih biti jedan od najsloženijih i najskupljih u povijesti,piše Jutarnji

Facebook komentari