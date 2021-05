Zaboravite na prženice,evo kako da stari hljeb bude kao da ste ga tek kupili u pekari: Treba vam 7 minuta, odmah isprobajte

Evo u čemu je caka!

Fina, hrskava korica i sredina meka kao duša – to je idealan hleb koji već sutra nema te karakteristike, i tada obično dižemo ruke od njega. Međutim, postoji caka da ga osvežite kako bi bio kao nov, i to u dva koraka:

1 – Pustite vodu iz slavine i stavite hljeb pod nju. Da, djeluje bizarno, ali neophodno je da to uradite, i to tako da je ili donja ili isječena strana hljeba udaljena od mlaza, tačnije, pod direktni mlaz vode stavite dio hljeba gdje je tvrđa korica. Ali ne brinite i ukoliko voda dođe do sredine, postupak neće propasti.

2 – Kada ste to uradili, uključite rernu na 150 do 160 stepeni i mokru veknu stavite ili u pleh ili čak i direktno na rešetku. Pustite da se peče 6-7 minuta u zavisnosti od veličine samog hleba i toga koliko ste ga navlažili, moguće je da će biti potrebno još par minuta.

3- Kada izvadite hleb, korica će biti hrskava, a sredina mekana i topla, baš kao da ste ga sad uzeli u pekari.

