TREBALI BI ZNATI: GDJE BOSANCI I HERCEGOVCI MOGU LJETOVATI BEZ PCR TESTA

U narednom periodu građani BiH koji žele putovati bez ograničenja mogu ući samo u Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru.

Posljednji podaci

Tako je Vlada Crne Gore prije nekoliko dana objavila listu zemalja čijim je građanima dozvoljen ulazak u državu bez negativnog PCR testa na COVID-19. Ulazak bez prethodno obavljenog testiranja dozvoljen je turistima zemalja zapadnog Balkana i država Istočnog bloka.

Turistima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije dozvoljen je ulazak u Crnu Goru bez obavljenog testa i bez potvrde o izvršenoj imunizaciji.

Srbija nikako nije uvodila zabrane, a prema posljednjim podacima iz tamošnje vlade, do toga ni neće doći.

Zbog nadolazećih praznika, ali i bliženja ljetne sezone Hrvatska je početkom aprila popustila mjere koje se tiču prelaska granica. Prilikom ulaska stranih državljana u susjednu Hrvatsku dovoljan je i brzi antigen test.

Karantin u Sloveniji

– Također, moći će se ući i s potvrdom o vakcinaciji ili potvrdom o preboljenoj bolesti COVID-19 koja će važiti 180 dana, a ne 90, kao prije – saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske.

Oni koji planiraju putovati u Sloveniju moraju imati PCR test, ne stariji od 48 sati. Bez obzira na to, moraju ići u obavezni karantin u trajanju od 10 dana.

Mnogi građani BiH za odmore se odlučuju putovati u Tursku. Ipak, to se ne preporučuje u skorije vrijeme jer je u ovoj zemlji na snazi „potpuno zatvaranje“, i to do 17. maja.

– Za sva međugradska putovanja bit će potrebno odobrenje vlasti – rekao je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan).

Podaci za ostale zemlje

Vlada Finske odlučila je 22. aprila 2021. produžiti ograničenja ulaska u Finsku do 25. maja 2021. godine.

Ulazak državljana trećih zemalja u SR Njemačku koji nemaju odobren boravak trenutno nije dozvoljen, osim u slučajevima kada postoji posebna i hitna potreba za putovanjem.

Nije dozvoljen ulazak ni boravak radi turizma u Grčku. Dozvoljen je ulazak i boravak u esencijalnim slučajevima (liječenje) i poslovno. Prije polaska obavezno kontaktirati Ambasadu Republike Grčke u Sarajevu za potrebne saglasnosti, piše Avaz.

Nebitna putovanja (turizam) u Italiju iz većine zemalja koje nisu članice EU (uključujući BiH) su zabranjena.

