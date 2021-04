Jana 4 mjeseca lagala da ide na predavanja: Otac je pratio, pa mu se slošilo kad je vidio šta ona radi

Ruskinja Jana Bakalova otkrila je na Fejsbuku kako je uspjela da se u roku od sedam dana posvađa “na krv i nož” sa ocem i majkom, ali i da se pomire i učvrste odnose kao nikad do sada.

Jana je posljednja četiri mjeseca volontirala u prihvatilištu za djecu u Sankt Peterburgu, ali nije smjela da to kaže svom strogom ocu koji ju je i u 22. godini života “držao na uzici”.

Priču ove djevojke prenijeli su neki portali pošto je u njoj pokazala koliko je važno porodično povjerenje, ali i iskrenost u komunikaciji, koja je njoj očito manjkala, prenosi ruski Trud.

– Svima su nam otišli živci tokom epidemije, ali nama mladima možda i više od starijih jer smo bili prinuđeni da sjedimo i trpimo u kući ono što nam možda i ne odgovara. Kako smo počeli da ponovo izlazimo i družimo se, roditelji su primijetili da popuštam sa pripremama za ispite, naročito utorkom i vjerovali su da možda imam neki porok za koji ne znaju. Gore od toga, otac je u paranoji mislio da se ku…m – napisala je Jana.

Njen otac primijetio je da se Janino raspoloženje drastično mijenja samo utorkom, kada se drugačije i oblačila za predavanja.

– Bio je ubjeđen da ne idem na predavanja, već da ih lažem, ali nije želio da strah upravlja njegovim razmišljanjem, pa se trudio da u razgovoru sa mnom sazna da li je sve u redu. Nisam smjela da mu kažem da idem da volontiram jer je cijelog života govorio da kad se uči, samo to se radi i ništa drugo. Dok sam bila mala, tukao bi me i za najmanju grešku na testovima. Tako da sam kradom išla i pomagala, sve dok me nije otkrio. Pratio me je do zgrade, a onda je cijeli dan čekao da izađem. Kad sam izašla, samo me je zagrlio i zaplakao. Priznao mi je da je mislio da ko zna šta radim. U međuvremenu se na licu mjesta raspitao i saznao je da sam odlična u svom ‘poslu’. Naravno, prekorevao me je što mu nisam priznala sve na vrijeme, već sam ih oboje 4 mjeseca lagala. Mogu da kažem da nam se odnos posljie toga jako mnogo popravio. Sad čak imam i dečka koga za promjenu ne moram da krijem neko vrijeme, već su ga odmah upoznali – pohvalila se Jana, piše “Objektiv“.

