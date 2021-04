DNEVNI HOROSKOP ZA 28. APRIL: Posvetite se sebi maksimalno!

OVAN

Moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima ali će vam se ovaj put to i isplatiti. Neočekivano dolazite do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguća je tahikardija.

BIK

Velike promene su pred vama. Potrudite se da određene izmene ne prihvatate baš toliko teško. Moguće je da sa voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate i braku. Mogući su problemi sa stomakom.

BLIZANCI

Povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite jer možete imati probleme sa neiskrenim saradnicima. Niste preterano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promene. Mogući su problemi sa grlom.

RAK

Iznenadni preokreti bi na ovom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove. Moguće je da ste došli do nekih sukoba sa osobom do koje vam je stalo. Ako sepotrudite izgladićete situaciju. Pazite na ishranu.

LAV

Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da sa novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi sa bubrezima.

DEVICA

Preporuka je da se date svoj maksimum na poslovnom polju kako bi u budućnosti mogli da napredujete. Potrebno je da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega. Smanjite unos masne hrane.

VAGA

Današnji dan vam nije povoljan za ovo polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osećanja. Povedite računa o osetljivoj probavi.

ŠKORPIJA

Nestrpljivi ste pa time možete da ugrozite određene poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Proverite krvnu sliku. Posavetujte se sa lekarom.

STRELAC

Maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera odnos sa njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osećate.

JARAC

Ušli ste u nov posao i žlit d vidite pozitivne rezultate toga što pre. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte. Novo poznanstvo vam se dešava na mestu na kom najmanje očekujete da upoznate partnera. Osetljiva vam je glava.

VODOLIJA

Moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji sa nadređenima imati neke poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama.

RIBE

Ako se nadate velikoj promeni, trebali biste da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da vam se menja. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro ćete doći do prekida. Problemi sa krvnom slikom.

