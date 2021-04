Emotivno nestabilni znaci Zodijaka: Ribe osjetljive na okolinu, Rakovi na sve oko sebe, a Vage na sopstvenu neuravnoteženost

To nije nešto čega ne treba da se stidite, već je važno da prepoznate ako vam se ovo desi. Iako je daleko od toga da je astrologija egzaktna nauka, ona može pružiti neki uvid u to koji horoskopski znaci će vjerovatno imati bolju kontrolu nad svojim emocijama, a koji će pak biti emocionalno nestabilni.

Kada je riječ o emocijama, neki od nas su smireni, dok drugi (mogu da budu) emocionalni rolerkosteri. Ako ste zemljani znak (Bik, Djevica i Jarac), poznati ste po tome što ste najstabilniji među cijelim zodijakom. To je zato što su zemaljski elementi prizemljeni. Njima su noge bezbjedno spuštene na tlo, i otporniji su na oluje koje život ponekad može da donese.

Fiksni energetski znaci (Bik, Lav, Škorpija i Vodolija) takođe imaju tendenciju da budu emotivno stabilni s obzirom na to da je njihova sklonost da stvari ostanu takve kakve jesu. Oni grade svoje živote oko “suštinskog idealnog” i donose odluke koje drže njihove temelje čvrstim i dugotrajnim.

Tu su i oni horoskopski znaci koji se lako uhvate u uzde i padove života. I dok dosta ljudi pod ovim znacima može da postigne emotivnu harmoniju, nije zgoreg da steknete uvid koji su to emotivno nestabilni znaci.

Rak

Rakom vlada Mjesec i na njihovo raspoloženje mogu direktno uticati njegove faze. Pošto su Rakovi vodeni elementi, samo jedan mali kamenčić može stvoriti talase u njihovom emocionalnom stanju. Oni mogu da variraju od smijeha i kikota posle doručka do mrzovoljnih i uplakanih do ručka, uz malu provokaciju.

Dok njihova stalno promjenljiva raspoloženja za neke mogu biti neumjesna, Rakovi to ne rade namjerno. Oni samo imaju tendenciju da osjete stvari dublje od bilo koga drugog. Dobijanje vremena nasamo može im pomoći da povrate malo ravnoteže. Oni su jako pažljivi, tako da, ako im se pažnja uzvrati, to može pomoći da se smire i stabilizuju svoje emocije.

Vaga

Vage sve vagaju, pa se sa sigurnošću može reći da je ravnoteža od suštinskog značaja za njih. Neki su odlični u održavanju ravnoteže, ali potrebna je velika energija, fokus i praksa kako bi oni savladali tu ravnotežu dok ostvaruju napredak.

Ponekad će Vage namjerno izazvati neravnotežu u svom životu kako bi ostvarile određeni cilj. Kada se to desi, to može da zapostavi njihovo emocionalno stanje. Ali pošto uvijek gledaju da održe svoj život savršeno harmoničnim, učinit će sve što mogu da ulože jednaku količinu truda u sve stvari, od karijere do veza.

Škorpija

Škorpija je fiksni znak, što znak obično čini emotivno stabilnim. Ali Škorpije su i dalje vodeni znaci. Ako ne kontrolišu svoje emocije, to može da bude kao uragan, zemljotres i klizište koje se dešava u isto vreme bez mogućnosti da ga zaustave ili ometaju. Mogu se manifestovati u vidu hladnog bijesa, osvete ili velikih ispada.

Ali nije sve tako loše. Jedan od simbola Škorpije je Feniks koji se uzdiže iz pepela. Ponekad moraju da dotaknu dno snažnim tvrdim udarcem, što im pomaže da se vrate emocionalnoj stabilnosti na koju možete da se oslonite.

Strijelac

Strijelac nije poznat po tome što je emocionalno nestabilan na tipičan način. Ali Strijelci mogu biti veoma emocionalno nedosljedni. Jednog dana će reagovati na iznenađenje sa krajnjim ushićenjem, dok će na drugog reagovati ljutito, zbunjeno ili nezainteresovano.

Iako ovo može izgledati kao emocionalna nestabilnost, zapravo se svodi samo na njihov način razmišljanja. Ako su rastrojeni ili im je um usmeren ka tome šta će raditi sutra, to će uticati na način na koji se ponašaju i reaguju na određene stvari.

Ribe

Slično svojim kolegama vodenim znacima, Ribe takođe mogu doživjeti emocije do krajnosti. To je zato što imaju duboku intuiciju i osjetljivi su na okolinu i raspoloženje ljudi oko sebe.

Dobra stvar je što većina Riba zna kako da kanališe svoje emocije u nešto poput umjetnosti ili muzike. Ali kada nemaju oduška, mogu da budu veoma emocionalno nestabilni.

Ako se desi da ste neki od ovih znakova, ne brinite, nije vam “suđeno” da budete emotivno nestabilni. Postoji toliko faktora koji mogu doprinijeti osjećaju emocionalne neravnoteže. Ali ako čitate ovo i dešava se da vam zvuči istinito, znajte da je dobijanje stručne pomoći uvijek ispravna opcija, prenosi “Luftika“.

