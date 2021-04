Tinejdžerku kod Aleksinca ujela zmija: Šta treba da uradite ako vas ujede otrovnica, jedna stvar može da vam spasi život

Iako je rano proljeće zmije su očigledno već izmilile. Evo šta treba da uradite ako se dogodi da je vas ili nekoga u vašoj blizini ujela otrovnica, piše Žena .

Najbitnije da se nakon ujeda zmije osoba ne kreće da se ne bi ubrzavala cirkulacija, a samim tim i ubrzano rasijavao otrov kroz organizam.

Nakon ujeda noga treba da se imobiliše nekim priručnim sredstvom i time se smanji protok otrova kroz cirkulaciju. Podvez bi trebalo povremeno popuštati kako se ne bi potpuno prekinula cirkulacija. Osoba koju je ujela zmija ne treba previše da se pomjera kako ne bi pokrenula cirkulaciju i ubrzala metabolizam, a samim tim i protok otrova. Na mjesto ujeda bi bilo dobro staviti hladnu oblogu, ali ne led, dovoljna je najobičnija krpa ili maramica koja se ukvasi hladnom vodom, da se uspori cirkulacija i rasijavanje otrova kroz organizam.

Najčešće mjesto ujeda zmije je noga i skočni zglob, u 90 posto slučajeva. Obično do ujeda dolazi nepažnjom, zato dobro gledajte kuda stajete i nosite duboku obuću. Zmije ne napadaju ljude ciljano, one ili love plijen za ishranu ili se brane od napadača.

Najotrovnije zmije su poskok i šarka. U odnosu na neotrovnice, koje su ponekad duže od dva metra, otrovnice su kraće, deblјe i tromije. Imaju karakterističnu romboidnu ili cik-cak šaru na leđima.

Na mjestu ujeda zmije vide se dvije rupice, obično na rastojanju od jedan do 1,5 centimetara, koje u najvećem broju slučajeva ne krvare. Bitno je da ne paničite. Zmije kojih ima kod nas, ako je uopšte riječ o otrovnici, daju vam od sat do nekoliko sati da stignete do zdravstvene ustanove i primite protivotrov.

Nešto manje vremena imate ako je ujed za glavu ili vrat ili je zmija ujela za nogu i naciljala baš krvni sud. Tada otrov direktno stiže u krv. To se ipak dešava u malom procentu slučajeva. Ljekari kažu da je najbolje svaki ujed tretirati kao ujed otrovnice i otići ljekaru.

Facebook komentari