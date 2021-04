Ovi znakovi upućuju da odmah trebate prestati jesti hljeb

1. Dobivate kilograme

Dobivate li kilograme, možda je vrijeme da smanjite unos hljeba – pogotovo ako vaš izbor bijeli hljeb. Prema studiji iz 2014. objavljenoj u “BMC Public Health”, jedenje dvije ili više šnita bijelog hljeba dnevno značajno je povezano s rizikom od prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti.

Želite li izgubiti kilograme, izbacite bijeli hljeb.

2. Visoki krvi tlak

Bez obzira imate li hipertenziju godinama ili ste tek nedavno otkrili da vam je krvni tlak povišen, izbacivanje hljeba iz prehrane možda je najlakši način da tlak vratite u normalu. prenosi 2N1”

Naime, studija iz 2018. objavljena u časopisu “Nutrients” otkrila je kako je konzumacija samo jedne šnite bijelog hljeba jednom ili više puta tjedno povezana s povišenim krvnim tlakom.

3. Osip

Osim što upućuje na dermatološke probleme, osip može biti znak da jedete previše hljeba. Prema američkom Nacionalnom institutu za dijabetes te probavne i bubrežne bolesti (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), približno 10 posto osoba s celijakijom razvit će dermatitis herpetiformis. Obično ga karakteriziraju malene bubuljice i mjehurići koji simetrično izbijaju na leđima, stražnjici, laktovima, koljenima i vlasištu.

4. Šećer u krvi

Ako imate problema s dijabetesom, razmislite o tome da prestanete jesti hljeb ili barem smanjite unos. Pripazite prilikom kupnje jer mnogi sadrže rafinirani šećer.

Američko udruženje za dijabetes (The American Diabetes Association) osobama s dijabetesom preporučuje hljeb od cjelovitog zrna.

5. Grčevi

Možda ste već primijetili da vas, nakon što pojedete sendvič, “muči” želudac. Naime, Zaklada za celijakiju (Celiac Disease Foundation) navodi da osobe preosjetljive na gluten često pate od nadutosti, bolova, proljeva ili zatvora ako jedu hranu s glutenom – a većina hljeba sadrži gluten.

