Još jedna američka država uvodi spol X na vozačke i druge dokumente

Dodatna opcija spola službeno je stavljena na raspolaganje u skladu s dijelom zakona donesenog 2018. godine kako bi se stanovnicima omogućilo da lakše promijene svoju rodnu identifikaciju, objavila je u ponedjeljak Komisija za motorna vozila u New Jerseyju (MVC), piše CNN.

Novi identifikator spola “X” ukazat će na to da je spol osobe nespecificiran, što predstavlja veliki napredak za one koji se identificiraju kao nebinarne osobe ili za one koji se ne identificiraju kao muškarci ili žene.

“Raznolikost i uključenost temeljne su vrijednosti New Jerseyja”

Odjel je napomenuo da oznaku “X” mogu koristiti i stanovnici koji ne žele da im spol bude naveden na dozvoli ili drugoj identifikaciji.

Izmjena je prvotno planirana za kraj 2020. godine, ali je odgođena zbog pandemije, rekla je komisija.

“Raznolikost i uključenost temeljne su vrijednosti New Jerseyja i svih nas u MVC-u”, rekla je glavna administratorica komisije Sue Fulton.

“Znamo da će ova nova opcija duboko utjecati na mnoge stanovnike jer pristup resursima i mogućnost slobodnog života i rada toliko često ovise o posjedovanju dokumentacije koja točno odražava vaš identitet”, kazala je.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada sve više saveznih država omogućuje više rodnih identifikatora u državnoj dokumentaciji.

Rezultat dugogodišnje borbe transrodne zajednice

Uvođenje opcije “X” dio je dugogodišnjeg lobiranja transrodne zajednice da omogući lakše promjene rodnih oznaka na dokumentima. Ispravna identifikacija spola na službenim dokumentima pomaže u zaštiti sigurnosti transrodnih osoba i omogućuje im bolji pristup stanovanju, zapošljavanju ili drugim javnim pogodnostima, navodi Nacionalno središte za transrodnu ravnopravnost.

Čelnik LGBTQ organizacije Garden State Equality zahvalio je državnim dužnosnicima što su “poduzeli još jedan korak za poboljšanje života LGBTQ+ osoba u New Jerseyju”.

“Ova će opcija omogućiti stanovnicima New Jerseyja, posebno nebinarnim i interspolnim osobama, da uživaju pravo koje mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo – posjedovanje osobne iskaznice koja točno odražava tko smo”, rekao je Christian Fuscarino u izjavi.

