Horoskop za vikend: Venera vam donosi novu ljubav u život (do 26. aprila)

U petak 23. aprila slijedi velika promjena, jer Mars mijenja znak i prelazi u znak svog pada u znak Rak. Ovo je promjena koju ćemo svi osjetiti. Kako je Rak kardinalni znak, ovu promjenu energije će najviše osjetiti upravo kardinalni znaci Ovan, Rak, Vaga i Jarac. Njima slijedi dosta promjena u naredna dva mjeseca. Pored ovih znakova, sve osobe rođene sa Marsom u znaku Rak imat će poslije dvije godine Marsov povratak i priliku da definišu neke nove ciljeve u narednom periodu.

Mars u Raku često dovodi do svađa unutar porodice te je potrebna dodatna samokontrola da do toga ne dođe. Skloniji smo impulsivnijim i strasnijim reakcijama nego obično. Kao da nam “unutrašnje vode” proključaju što dovodi do nesmotrenih akcija i reakcija. Zato treba da budemo oprezniji i mudriji ne reagujući na “prvu loptu”. Ovde važi čuvena poslovica “strpljen, spašen”. Ako ipak osetite jak unutrašnji nagon da nekome odmah nešto odgovorite ili uzvratite, napravite mudar korak unazad i dobro promislite!

Rak je vezan za narod i narodne mase, pa u narednih dva mjeseca, možemo da očekujemo širom svijeta štrajkove, proteste i borbu za ljudska prava. Sve je u redu kada radite stvari koje lično osjećate i živite. Problem je kada izgubite svoju svijest i postanete dio gomile, jer onda gubite svoju individualnost i upadate u kolektivno nesvjesno. A kada dozvolite da vas vodi kolektivno nesvjesno biće onda ste pod jakim uticajem dalekih planeta Urana, Neptuna i Plutona, za koje nikada ne znate gdje će vas odvesti!

U subotu i nedjelju Mjesec će prolaziti znak Vaga i mnogi će se više baviti odnosima. Nekome će odnosi biti u krizi ili će izroniti neki stari problem koji ste do sada gurali pod tepih. Venera i Merkur će biti u kvadratu sa Saturnom, a to uvijek govori da je došlo vrijeme da se suočimo sa istinom i prihvatimo svoju odgovornost. U odnosu Venere i Saturna, obe planete su izuzetno jake i stabilne. Ipak Venera u svom znaku nosi i Urana i vjerujem da je mnogima dosta starih odnosa u kojima ih neko stalno pritiska ili omalovažava. Mnogi će stoga osjetiti potrebu da takav odnos prekinu i nađu novu ljubav u kojoj će naći sebe, slobodu, ravnopravnost i ljubav, piše “Profesionalna astrologija“.

Facebook komentari