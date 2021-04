Probudila se iz kome i ugledala muža sa drugim muškarcem kraj kreveta: Istina ju je zaprepastila

“Da sam znala šta će me snaći poslije buđenja, možda bih i ostala u snu”, našalila se Meksikanka Huana Kastiljo (34) iz Toluke koja se poslije 7 mjeseci probudila iz kome.

Žena je išla na posao kada ju je, dok je vozila bicikl, udario auto u punoj brzini. Sletjela je na sporedni put i kako je vozila bez kacige, imala je nagnječenje lobanje i povrede opasne po život, piše portal El Norte.

Iste večeri upala je u komu koja je trajala nešto manje od sedam mjeseci. Ono što ju je zateklo pri buđenju u bolnici bili su doktori, jedna sestra i – dva muškarca.

“Odmah sam prepoznala muža, ali ovog pored njega ne. Obojica su mi se smiješkala, ovaj drugi me je odmah poljubio. Povukla sam se unazad i unezvereno pogledala u supruga. Doktor je odmah shvatio o čemu se radi i predložio im je da izađu napolje”, priča Huana za meksičke medije.

Tada je saznala istinu koja ju je šokirala kao ništa drugo prije.

“Taj nepoznati čovjek koji me je poljubio bio je moj drugi suprug. Ja sam se preudala mjesec dana prije saobraćajne nesreće, nakon što sam se razvela od prvog muža s kojim sam bila osam godina u braku. Doktor mi je rekao da su ove amnezije potpuno uobičajene i da mozak pri buđenju pamti prastare slike i dešavanja iz prošlosti, dok one svježe umije da zaboravi. Potom je bivši muž došao u sobu, zagrlio me je i rekao da je sve u redu. Objasnio mi je da smo imali puno problema i svađa i da sam se ja zaljubila u novog kolegu s posla. Željela sam razvod i on je prihvatio. S tim kolegom sam se poslije samo dva i po mjeseca zabavljanja i vjenčala”, kaže Huana.

Potom je u sobu došao i drugi muž koji joj je rekao da je spreman na njen oporavak i povratak cjelokupnog sjećanja koliko god da je potrebno vrijeme.

“Ni dvije sedmice poslije buđenja nije mi svejedno. Emocije su mi potpuno usmjerene na prvog muža. Srce mi se cijepa što smo se razveli, ovog novog čovjeka se ni ne sjećam. Vidim da je fin i lijep, dobar čovjek, ali sam i dalje u šoku. Ne znam kako ću da preguram ovaj novi period života, rastrzana između prošlosti koje se parcijalno sjećam i nove stvarnosti”, rekla je Huana Kastiljo, prenosi “Objektiv“.

