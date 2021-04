TRUDNICA PALA U BUSU JER JOJ MLADIĆ NIJE HTIO USTUPITI MJESTO: Ljutito je objasnio svoje razloge i zgrozio internet

Korisnik Reddita prozvan je sebičnjakom nakon što je pokušao objasniti zašto trudnici nije htio prepustiti mjesto u autobusu, piše Independent.

U dugačkoj objavi otkrio je kako odnedavno koristi javni prijevoz jer čeka novac od osiguranja nakon automobilske nesreće prošlog mjeseca. Budući da na poslu stoji oko 10 sati, na kraju smjene ga bole noge i zato cijeni vrijeme koje provede sjedeći u autobusu na povratku doma.

“Sinoć kad sam bio u busu ušla je žena u poodmakloj trudnoći. Tražila je sjedalo, no nijedno nije bilo slobodno. Bio sam joj najbliži pa me počela moliti pogledom. Imao sam slušalice i pravio sam se da je ne vidim, ali onda je počela pričati sa mnom”, objasnio je.

Iako tvrdi da “nije bio nepristojan”, na ženin zahtjev reagirao je s kategoričkim – ne.

Starac i trudnica pali u zamjeni mjesta

“Rekao sam joj da sam imao dug dan na poslu i da me bole noge. Ne želim joj prepustiti sjedalo. Počela je plakati i govoriti da je samohrana trudna majka, a ja sam joj rekao da mi je žao, ali da je to njen osobni izbor te da ne može očekivati da se drugi ljudi prilagode njenim životnim izborima. Živimo u državi u kojoj su kontracepcijske pilule i pobačaji besplatni, ne znam zašto bi to trebao biti moj problem. Nije moja krivica ako je odlučila roditi dijete, a ne može si priuštiti auto”, napisao je.

“Neki starac mi je doviknuo da sam ‘bezvrijedno smeće’ i ponudio je svoje sjedalo gospođi prije nego što je počeo lupetati o ‘prokletim milenijalcima”, dodao je mladić. No, u zamjeni su pali i starac i trudnica, nakon čega su počeli mladića nazivati raznim pogrdnim imenima.

“Bio sam umoran i imao sam dug dan. Ne znam zašto moramo održavati ideju da razmnožavanje znači pravo na mjesto u javnom prijevozu. Umoran sam, svi smo umorni u ovoj pandemiji”, zaključio je.

Man explains why he refused to give pregnant woman his seat on the bus https://t.co/3fIBj26Iyf — The Independent (@Independent) April 22, 2021

Zgroženi korisnici

Objava je originalno objavljena prije šest mjeseci, a stotine korisnika ponovno su izrazili svoje zgražanje nad mladićevim ponašanjem.

“Mrzim ovaj argument ‘odlučila si biti trudna pa zašto bi to bio moj problem?’ Pa stari, ti si odlučio raditi na poslu na kojem stojiš cijeli dan. Postoji hrpa poslova na kojima možeš sjediti za stolom pa zašto bi tvoje bolne noge trebale biti ičiji problem?”, jedan je od komentara koji je privukao najviše pozornosti.

“Nije trudnica kriva što si ti slupao auto”, “Iako su ga noge boljele, vjerojatno mu ne bi ništa bilo da je još malo stajao. S druge strane, ako trudnica padne (što se i dogodilo), to može imati ozbiljne posljedice po majku i po fetus”, “Postoji razlika između umora na poslu i legitimnog razloga za traženje sjedala u javnom prijevozu”, pisali su drugi korisnici.

‘Trebala je pitati druge’

Ipak, bilo je i onih koji su stali na mladićevu stranu.

“Da, rekao je ono što je rekao, ali možemo li se prestati praviti da trudnica nije malo kriva?”, “Pitala ga je, pristojno joj je rekao ne. Tu je rasprava trebala završiti. Ne duguje joj sjedalo, a eskalacija sukoba je na njoj jer ga je nastavila gnjaviti. Trebala je pitati nekog drugog putnika”, “Iako je izrekao gnjusne stvari, vjerojatno je tako reagirao iz bijesa i inače ne vjeruje u to. Trudnica nije pitala nikog drugog, već se odlučila svađati pa mislim da je možda smatrala kako on ne zaslužuje to sjedalo. Promislite o tome”, pisali su korisnici. prenosi “Index“,

