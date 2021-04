Intimni odnosi jednom do dva puta sedmično poboljšava imunitet za 30 posto, a više od toga ga smanjuje?

Liječnica je ustvrdila da spolni odnosi mogu spriječiti da se razboliš, rekavši da to može poboljšati tvoj imunološki sustav za čak 30 posto. Coats je postavila pitanje o ulozi koju orgazmi i uzbuđenje mogu igrati u općem zdravlju. Napisala je: “Točno ili lažno: uzbuđenje i orgazam pomažu ti da se ne razboliš?” Kao krajnji odgovor, Coats je ustvrdila da je ideja zapravo točna, objašnjavajući riječima: “Istina je! Seksualni odnosi i orgazmi 1-2 puta tjedno poboljšavaju imunološki sustav za 30 %. “Recite svima da su to liječničke naredbe i preporuke.”

Vjerojatno vrijedi imati na umu da kratki videozapisi obično ne mogu pružiti istu razinu detalja kao, recimo, detaljni znanstveni rad, ali ovo zasigurno zvuči kao vrsta medicinskog savjeta koji će mnogi od nas rado poslušati i nadati se da je legitiman. Koliko seksa je previše i koje su posljedice? Evo što kažu stručnjaci Plus malo istraživanja po internetu sugerira da nije samo dr. Coats ta koja vjeruje u snagu seksa. Članak časopisa NewScientist izložio je istraživanje psihologa iz Pennsylvanije, koje je pokazalo da : “Ljudi koji imaju spolne odnose jednom ili dva puta tjedno imaju bolji imunološki sustav.”

Stručnjaci su uspjeli procijeniti snagu imunološkog sustava mjerenjem razine imunoglobulina A (IgA) – antigena koji se nalazi u slini i sluznici. Carl Charnetski sa Sveučilišta Wilkes u Wilkes-Barreu kaže da je to “prva linija obrane od prehlade i gripe.” Charnetski i njegov kolega Frank Brennan ispitali su 111 Wilkesovih studenata u dobi od 16 do 23 godine koliko su često imali spolne odnose tijekom prethodnog mjeseca. Zašto sam stalno ‘napaljena’? Ova tri razloga mogla bi to objasniti Izmjerili su razinu IgA u slini dobrovoljaca, a rezultati pokazuju da oni koji su imali spolne odnose manje od jednom tjedno imaju mali porast IgA u odnosu na one koji su u potpunosti apstinirali.

Oni koji su imali jedan ili dva seksualna susreta tjedno, imali su porast razine antigena za 30 posto. Clifford Lowell, imunolog sa Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu, rekao je da je lako razumjeti visoku razinu IgA u dobrovoljaca koji su imali umjereno česte spolne odnose. “Seksualno aktivni ljudi mogu biti izloženi mnogo više virusa nego seksualno neaktivni”, rekao je Lowell. “Imunološki sustav reagirao bi na ove strane antigene stvaranjem i oslobađanjem više IgA.”

Međutim, studija je pokazala da ljudi koji su imali česte spolne odnose, tri puta tjedno ili više, imaju niže razine IgA od onih koji apstiniraju, pa izgleda kao da je to u neravnoteži. No, Charnetski je rekao: “Moj je osjećaj da su ljudi u grupi s vrlo čestim seksom možda u opsesivnim ili lošim vezama koje im stvaraju veliku tjeskobu. Znamo da stres i tjeskoba uzrokuju pad IgA.” , prenosi miss7zdrava.24sata.hr.

