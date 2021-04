ŠTA JE DOZVOLJENO OD INTIME U RAMAZANU SUPRUŽNICIMA?

Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao poljubiti i dodirivati (suprugu) dok je postio, ali je on najbolje od svih ljudi kontrolirao svoju želju, tj. najbolje je kontrolirao svoju (tjelesnu) potrebu. (Buharija i Muslim)

Usejmin je upitan:

Šta je dozvoljeno činiti čovjeku koji posti sa svojom ženom koja posti?

On je odgovorio:

Čovjeku koji posti nije dozvoljeno činiti ništa sa svojom suprugom što bi moglo dovesti do ejakulacije. Ljudi se razlikuju po tome kako brzo mogu doći do orgazma; neki od njih su spori i mogu se kontrolirati u potpunosti; kao što je Aiša, radijallahu anha rekla za Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, “ali je on najbolje od svih ljudi kontrolirao svoju želju”. Neki od njih se ne mogu kontrolirati i ejakuliraju brzo. Takva osoba neće biti intimna sa ženom, ni dodirivati je, ni poljubiti kada je u obavezi posta. A ako osoba zna da se može kontrolirati onda joj je dozvoljeno zagrliti ili poljubiti svoju suprugu dok posti, ali se mora paziti spolnog odnosa, piše iskra-islama.net.

Facebook komentari