Ove popularne namirnice mogu prouzročiti trajnu štetu na vašim crijevima

1. Rafinirani šećeri

“Rafinirani šećeri, poput onih koji se nalaze u keksima, slatkišima, kolačima i zaslađenim napicima, mogu naštetiti vašim crijevima”, kaže Theresa Gentile, vlasnica Full Plate Nutritiona i glasnogovornica američke Državne akademije za prehranu i dijetetiku New Yorka.

“Ti šećeri, posebno kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze, smanjuju broj dobrih bakterija u crijevima i povećavaju broj loših bakterija. Ovaj negativni rezultat uzrokuje upalu koja može utjecati na propusnost stijenke crijeva. To može dovesti do upalnih poremećaja, poput pretilosti i kardiovaskularne bolesti”, objasnila je.

2. Prerađena hrana

“Hrana koja najviše šteti crijevima su šećer, kukuruzni sirup s visokom fruktozom i sva prerađena hrana”, kaže dijetetičar Jamie Feit: “Sve što vaša prabaka ne bi prepoznala kao hranu bilo bi pametno izbjegavati ako želite zaštititi svoja crijeva.”

“Prehrana bogata ultraprerađenom hranom sadrži visoko rafinirane žitarice, dodani šećer i sol, a siromašna je vlaknima i antioksidantima koji su dobri za vaša crijeva”, kaže dr. Lisa Young, autorica knjige Finally Full, Finally Slim.

Kako kaže, “prehrana bogata prerađenom hranom i šećerom može smanjiti razinu prihvatljivih bakterija u crijevima”.

3. Pržena hrana

Ricci-Lee Holtz, dijetetičar i stručnjak na Testing.comu, spominje kako je pržena hrana jedna od popularnih namirnica koje štete vašim crijevima i kako može pospješiti rast neželjenih bakterija, kao i uzrokovati upalu, plinove i grčevi.

“[Pržena hrana] bogata je kolesterolom i masnoćama i nije dobra za vaša crijeva i probavni sustav”, slaže se Shannon Henry, dijetetičarka iz klinike EZCare.

4. Proteinske pločice

Nisu sve proteinske pločice jednake. Zapravo postoji mnogo proteinskih pločica – ili drugih vrsta pločica za zamjenu obroka – na policama namirnica prepunih neželjenih dodanih šećera i ugljikohidrata koji nanose štetu vašim crijevima.

“Prerađene pločice za zamjenu obroka štete zdravlju i metabolizmu crijeva”, kaže Trista Best, dijetetičarka u tvrtki Balance One Supplements: “Bilo da su to pločice s granolom, pločice sa žitaricama, pa čak i proteinske pločice, ovi prerađeni nadomjesci obroka mogu vam naštetiti zdravlju iz jednog ključnog razloga – sadrže dodane šećere ili rafinirane ugljikohidrate.”

“Dodani šećeri i višak šećera usporavaju metabolizam preopterećujući jetru čime se brže pohranjuje kao masnoća. To istodobno usporava metabolizam i uzrokuje debljanje. Ovi dodani šećeri hrane loše bakterije u crijevima, što može dovesti do disbioze crijeva”, objašnjava.

5. Alkohol

“Previše alkohola može smanjiti broj korisnih bakterija u crijevima”, kaže Young.

No Young također ističe da umjereno konzumiranje crnog vina može povećati količinu polifenola, koji je snažan antioksidans koji pomaže vašem tijelu da odbije bolesti. Dakle, povremeno ispijanje čaše crnog vina može zapravo pomoći vašem tijelu, ali ispijanje cijele boce odjednom možda neće imati isti učinak. prenosi 2Index“.

6. Umjetna sladila

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Advances in Nutrition ističe kako umjetni zaslađivači mogu utjecati na mikrobiotu crijeva, što dokazuje da umjetna sladila mogu uzrokovati promjene u metaboličkim putovima u tijelu povezane s tolerancijom glukoze.

Crijevna mikrobiota su bakterije u vašem crijevu koje pomažu u probavi. Zdrava crijevna mikrobiota znači zdraviji želudac i probavni trakt tijekom probave.

Umjetna zaslađivači također mogu imati trenutne učinke na vaš želudac, piše Eat This, Not That.

“Korištenje previše umjetnog šećera / zaslađivača koji se sastoje od sorbitola može uzrokovati grčeve i proljev”, kaže Henry.

