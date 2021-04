Trenirke i patike u javnosti su znak neukusa: Stvari u kojima žene sa stilom nećete vidjeti na ulici

Međutim, činjenica je da postoje žene sa posebnim osjećajem za stil i ukus, drugačijim od ostalih, a razlike je vrlo lako uočiti. Štaviše, sljedećih pet stvari praktično nikada necete vidjeti da nose žene sa izvrsnim stilom i ukusom.

1. Odjeću sa printovima poznatih marki; Mnoge žene danas vole nositi odjeću koja pokazuje logo određene robne marke. To je upravo ono što ih odvaja od žena sa istančanim stilom i ukusom. One nikada neće nositi odjeću koja pokazuje logo određene robne marke jer to smatraju lošim ukusom.

Ona nosi odjeću koja je izvrsnog kvaliteta i ne hvali se time. 2. Cipele sa veoma velikom petom; Moderne žene nikada si neće dopustiti da izgledaju jeftino, a jedan od načina da to postignu je izbjegavanje nošenja vrlo visokih potpetica.

Žene sa stilom znaju da cipele uvijek trebaju biti udobne pa će uvijek radije izabrati cipele sa manjom petom. 3. Odjeću sa životinjskim printom; Žene sa stilom neće u potpunosti izbjegavati odjeću sa životinjskim printom, ali će se truditi da je uvijek dobro ukombinuju u ostatak svoje garderobe i nikada neće nositi više od jednog komada odjeće sa životinjskim printom.

4. Predubok dekolte; Elegantnu ženu nikada nećete vidjeti da previše otkriva neki dio svoga tijela, naročito kada je riječ o dekolteu. One uvijek preferiraju skromniji dekolte, a i ako se ponekad odluče obući haljinu sa dubljim dekolteom, pažnju sa njega će skrenuti nekim zanimljivim nakitom.,piše Infpult

5. Trenerka i patike; Iako je danas postalo moderno iću u trenerci svugdje ili je čak kombinovati sa elegantnim cipelama i torbama, ženu sa stilom nikada u javnosti nećete vidjeti u ovakvom izdanju. Ona zna da su trenerka i patike rezervisani za teretanu ili kuću i nikada je na ulici nećete vidjeti da izađe u njima. Njihov stil im to ne dozvoljava.

Facebook komentari