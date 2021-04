STUDENT (21) PRETRPIO ZASTOJ SRCA I BUBREGA, proveo 58 dana u bolnici: A razlog je nevjerovatan

Mladić se našao u nemilosrdnoj borbi za život i to samo zbog ovisnosti o energetskim pićima – sada upozorava druge da izbjegnu istu sudbinu. Neimenovani 21-godišnjak razvio je zatajenje srca nakon što je popio “pretjeranu” količinu kofeinskog napitka, kažu liječnici.

Dvije je godine pio četiri energetska napitka od 500 ml dnevno, prije nego što mu je bila potrebna bolnička njega, otkriva izvještaj vodećeg medicinskog časopisa. Nije jasno koje mu je energetsko piće bilo najdraže među brojnim popularnim brendovima.

Unosio 640 mg kofeina dnevno

Londonski liječnici napisali su u BMJ Case Report da je sveučilišni student tražio pomoć nakon što je četiri mjeseca patio od otežanog disanja i nezaustavljivog gubitka kilograma. Također je imao probavne smetnje, drhtavicu i lupanje srca.

Krvne pretrage, snimke i očitavanja EKG-a otkrili su da je mladić doživio zatajenje srca i bubrega, s time da je njegovo zatajenje bubrega bilo povezano s dugotrajnim i prethodno nedijagnosticiranim stanjem.

Muškarac nije imao nikakvu povijest bolesti osim prekomjernog unosa energetskih pića. Svaka limenka koju je popio sadržavala je 160 mg kofeina, što znači da je konzumirao 640 mg kofeina dnevno. Usporedbe radi, to je otprilike jednako kao šest prosječno velikih šalica kave.

Proveo je 58 dana u bolnici

Američki zdravstveni službenici do 400 mg kofeina na dan smatraju sigurnom granicom. No, energetska pića ne sadržavaju samo kofein – ona su puna šećera i to u dvostruko većoj od količine u limenci kole, a ponekad i aditiva i drugih stimulansa.

Liječnici iz zaklade NHS-a razmotrili su brojne dijagnoze, ali zaključili su sljedeće: “Smatramo da je kardiotoksičnost izazvana energetskim pićima najvjerojatniji uzrok pacijentova stanja.” Muškarac je trebao intenzivno liječenje i bio je toliko bolestan da su medicinari razmišljali je li mu potrebna transplantacija organa.

Proveo je 58 dana u bolnici, uključujući boravak na jedinici intenzivne njege, što je on sam opisao kao “traumatizirajuće” iskustvo. Tri mjeseca prije prijama u bolnicu nije mogao nastaviti sa sveučilišnim studijem zbog svoje letargije i općenito lošeg osjećaja. prenosi “Novi“.

Nakon devet mjeseci čini se da se studentova funkcija srca vratila s “blagim oštećenjem” uz uporabu lijekova. No, vjerojatno će mu ipak trebati transplantacija bubrega zbog njegova drugog zdravstvenog stanja, piše BBC.

Teškoće u svakodnevnim aktivnostima

Anonimni pacijent dodao je vlastite misli članku i pozvao da se na energetska pića stavlja više naljepnica s upozorenjima. Rekao je: “Kada sam pio do četiri energetska pića dnevno, patio sam od drhtavice i lupanja srca, što je ometalo moju sposobnost koncentracije na svakodnevne zadatke i studij na sveučilištu.”

“Patio sam i od jakih migrenskih glavobolja, koje bi se često znale pojaviti u razdobljima kada nisam pio energetske napitke; ovo je također ograničavalo moju sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka, pa čak i ležernih aktivnosti poput odlaska u park ili šetnje. Na kraju sam primljen na odjel intenzivne njege. Ovo je iskustvo bilo izuzetno traumatično”, dodao je mladić.

“Mislim da bi trebalo biti više svijesti o energetskim pićima i učinku njihova sadržaja. Vjerujem da stvaraju ovisnost i previše su dostupni maloj djeci. Mislim da bi trebale biti napravljene naljepnice upozorenja, slično kao na cigaretama, kako bi se ilustrirale potencijalne opasnosti sastojaka u energetskom piću”, zaključio je.

Rizik od srčanog i moždanog udara

Autori studije njegova slučaja rekli su da ovo “dodaje rastuću zabrinutost u literaturi zbog potencijalnih kardiotoksičnih učinaka energetskih pića”. Postoji niz drugih slučajeva zabilježenih kod ljudi u dvadesetim godinama koji su bili ovisni o energetskim pićima.

Točan način na koji energetska pića mogu dovesti do problema sa srcem nije jasan, rekli su liječnici, ali možda je razlog to što je srce s vremenom pretjerano stimulirano i pod stresom. Takva pića su također “poznata da povećavaju krvni tlak i mogu uzrokovati aritmiju, pa čak dovesti i do zatajenja srca”, upozorili su stručnjaci.

Znanstvenici su 2019. otkrili da bi učestala konzumacija energetskih pića mogla dovesti do sužavanja krvnih žila, što povećava rizik od začepljenja te srčanog i moždanog udara. Dovoljno je samo jedno energetsko piće da uzrokuje poremećaj u srčanom ritmu nekoliko minuta kasnije.

