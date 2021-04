Novinarki preminuo dvogodišnji sin: Nisam samo izgubila dijete nego i majčinstvo

Tužnu vijest Rene je potvrdila na društvenim mrežama.

“‘Za mog dragog Blakea, ili Blakeyja, kako sam ga zvala. U svojih 25 mjeseci života naučio si me što je snaga i koliko je imam na rezervi”, započela je.

“Nisam znala ni da toliko toga mogu izdržati. Naučio si me što je istinska ljubav, koju nikada do sada nisam osjetila. Inspirirao si me da nastavim dalje baš onda kada odlučim odustati. Pomogao si mi postaviti prioritete u životu.”

“Zauvijek sam se promijenila zbog tebe, sine moj. Osjećam se blagoslovljeno i počašćeno što sam ti bila mama. Voljela bih da smo imali više vremena zajedno, ali zahvalna sam na vremenu koje smo imali.”

“Nisam samo izgubila sina već i sve snove i nade koje sam imala kao majka. Izgubila sam majčinstvo i sada zbog svega tugujem. Do kraja svog života posvetit ću se borbi protiv dječjeg raka. Učinit ću to ne samo da poštedim druge roditelje ove neizdržive boli već da te zauvijek slavim, Blake. Tvoj život nije bio uzalud, moj slatki anđele. Mama te voli i radujem se što ću te držati i poljubiti kad se ponovno sretnemo”, zaključila je. prneosi “Index“.

Facebook komentari