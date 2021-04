CIGARETE SE BLIŽE SVOME KRAJU? Ova zemlja najozbiljnije misli iskorijeniti pušenje već do 2025. Neke od mjera ipak nailaze na otpor

Novi Zeland najavio je paket prijedloga usmjerenih na zabranu pušenja za sljedeću generaciju i približavanje zemlje svome cilju da bude potpuno slobodna od pušača do 2025. godine.

Planovi uključuju postupno povećanje zakonske dobi za pušenje, što bi se moglo proširiti i na zabranu prodaje cigareta te duhanskih proizvoda svima koji su rođeni nakon 2004., što pušenje zapravo čini ilegalnim za tu generaciju.

Također se razmatra značajno smanjenje razine nikotina dopuštenog u duhanskim proizvodima, zabrana filtara, postavljanje minimalne cijene duhana, kao i ograničavanje mjesta na kojima se duhan i cigarete smiju prodavati.

“Trebamo novi pristup”, rekla je u četvrtak pomoćnica ministra zdravstva dr. Ayesha Verrall, najavljujući promjene. “Otprilike 4500 Novozelanđana svake godine umre od duhana, a mi moramo ubrzati napredak da bismo mogli ostvariti svoju viziju o nepušačkoj naciji do 2025. Bez programa za kontrolu duhana, nećemo postići taj cilj. ”

Njihove prijedloge su pozdravile brojne javnozdravstvene organizacije. Izvršna direktorica Udruženja protiv raka Lucy Elwood primijetila je da je broj trgovaca duhanom četiri puta veći u zajednicama s niskim prihodima, gdje su stope pušenja bile najviše.

“Duhan je najštetniji potrošački proizvod u povijesti i treba ga početi postupno ukidati”, izjavila je Elwood za Guardian.

