Veliki ljubavni horoskop za proljeće 2021. godine: Bikovi pronalaze srodnu dušu, a Vagu očekuju pojačane strasti

Krenulo je proljeće, a čim grane Sunce i lijepo vrijeme i mi se budimo. Želja za životom raste, ljubav i pozitivne emocije nas preplave. Ipak, planete se kreću po nebu i donose različite događaje za svakog posebno. Planeta ljubavi i zadovoljstva, Venera, diktira svojim kretanjem ritam našeg srca, pa kako ona upravo ulazi u svoje sedište, znak Bika, bićemo očevici bujanja života i strasti ali i osetiti na koži ovu promenu.

Neko će se sigurno zaljubiti, još ove sedmice, dok za druge ova promena može označavati buđenje neobičnih emocija koje doskora nisu ništa označavale, a sad se na neke odnose gleda potpuno drugačije. Venera će tokom ovog meseca napraviti i mnoge aspekte sa drugim planetama, pa kako generalno sve planete iz znaka Ovna, prelaze u Bika, može biti i raskida (kada Venera dodje u spoj sa Uranom, planetom koja voli i označava slobodu), ali i buđenja ljubavi između dugogodišnjih prijatelja, preterivanja u emotivnim izlivima, buđenja neumerenih želja, pa sve što Venera voli može da bude prenaglašeno (potreba za hranom, slatkišima, trošenjem itd). Pa da razjasnimo detaljnije ko se kome dopada i koga Venera voli više ovog meseca!

Veliki proljećni ljubavni horoskop!

Za Ovnove, Venerin ulazak u znak Bika, budi prije svega želju za stvaranjem i u finansijskom smislu, smeše im se dobici. Kuća hrane, uživanja ali i u psihičkom smislu vrednovanje sebe i svojih kapaciteta raste. Kako njihov vladar Mars, sredinom meseca ulazi u znak Raka, fokus njihove ljubavi i delovanja u ljubavnom smislu usmeren je na dom i porodicu. Ukoliko su nedavno ušli u zajednički život ili planiraju proširenje porodice, ono je vrlo moguće u toku ovog proleća. Ovnovi će uživati u porodičnom okruženju i stvaranju novog života, možda u kupovini novog stana koji će zajedno opremati ili biti orijentisani na svog partnera, svejedno, najveća ljubav ide i dolazi iz intimnog porodičnog kruga.

Bikovima ulazak Venere u njihov znak označava novi ljubavni početak pa i prema sebi mogu imati više ljubavi i poštovanja. Njihova ljubav ka partneru biće iskazana kroz komunikaciju, uz lagane šetnje, vožnju biciklom kroz prirodu. Upravo na takvim mestima Bikovi mogu i upoznati novu srodnu dušu, ukoliko su slobodni. Komunikacija je bitna, opuštena jutra u obližnjim kafićima, u baštama koje su okupane suncem uživaće u lepim pogledima. Život je lep, pisaće oni drugima i to će i misliti. Odnos sa bratom ili sestrom može biti takodje u prvom planu. Mogući su kraći putevi kod rođaka na selo, pa će ljubav teći, prema svemu, biće biti laganija nego inače, jer je evidentna podrška Marsa iz znaka Raka, od 23.aprila, koji im aktivira kuću intelekta.

Blizancima promjena pozicije Venere na nebu aktivira kuću tajnih ljubavi, mašte i inspiracije. Moguće je da se zaljubljivanje desi preko interneta, u tajnoj prepisci sa nekim, sa kime je do sada bilo prijateljsko ćaskanje sada komunikacija postaje ozbiljnija i vrelija u emotivnom smislu. Preko znaka Blizanaca očijukaju Venera i Mars, jer će njen ljubavnik i planeta muškog principa takodje promeniti znak u poslednjoj sedmici aprila, u znak Raka, pa će to Bliznacima da aktivira i kuću vrednosti, dizanja samopouzdanja i njih aktivirati da sami rade na svojim, eventualnim, nesigurnostima. Kreće period slatkih tajni i poruka za kojim im zebe srce.

Venerin ulazak u hedonistički znak Bika odgovara pripadnicima znaka Raka, jer zemljani znak u kome će se ona nalaziti mesec dana odgovara ovom vodenom i emotivnom znaku. Kuća prijatelja im je veoma aktivirana ovog puta. Promene u kojima će učestovati sa njima u vidu društvenih događaja ili slavlja koji će da organizuju njihovi bliski prijatelji, kumovi ili školski drugovi, mogu da im donesu neke nove ili stare ljubavi u prvi plan. Stare simpatije, sećanje na neke prve ljubavi, zajednička druženja, slike i prepričavanja događaja iz škole, probudiće u njima staru vatru i želju da se ponovo daju i ponovo vole kao prvi put. Lepa sećanja na staro društvo, lepi događaji oko njih, aktiviraće ih. Planeta Mars ulazi u njihov znak, a to znači da će imati najviše energije tokom poslednje sedmice aprila i tokom maja, sve dok Venera ne promeni znak. Savet za njih je da ne drže u sebi neku emociju, nego da je podele sa drugom osobom, naročito ako su u vezi i osećaju nezadovoljstvo koje može da raste tokom narednog perioda. Lako je prebroditi krizu pa i ispraviti ponašanje partnera koje im ne odgovara, ako budu spremni na konstruktivan i iskren razgovor.

Lavovima planeta ljubavi Venera aktivira njihovu kuću statusa, karijere, ambicija pa i samog njihovog rejtinga i prezentacije u društvu. Vrlo su ponosni i osećaju moć, naročito što znaju da su voljeni. Tako se mogu osećati svi pripadnici ovog vatrenog znaka u aprilskim danima. Kada su zaljubljeni to se na njima vidi, tačnije sijaju posebnim sjajem i to ne kriju. Moguće je upravo da će oni svoju harizmatičnu šarmantnost pokazivati u javnosti na svakom koraku. Ukoliko su nedavno ušli u vezu, ovi dani će biti idealni da se zajedno pojave sa novim partnerom kod prijatelja, roditelja i u javnosti. Mars u znaku Raka od 23.aprila može da im pomuti vodu sa nekim starim i nezavršenim vezama, pa da im to podsvesno smeta. Savet je da iseku sve niti i misli koje ih vezuju za stare odnose i da krenu u nove ljubavi!

Djevicama će prijati ulazak Venere u Bika, jer će im ona pokrenuti misli o ljubavi! U njima će ona podgrejati tople emocije, pa će se i oni naći u čudu, kako je sve drugačije u njima i oko njih. Analiza i kritika će umnogome da oslabe dok planeta ljubavi, zadovoljstva i uživanja bude rušila zidove i blokade koje su ovi racionalni i pametni ljudi stvorili u sebi nekad da ne bi ponovo bili povrijeđeni. Ali ljubav je jača od svega. Kreće osmijehom jedne osobe, a zatim nježnim riječima, pogledima a zatim sve postaje ljepše i vedrije. Ljubav ruši teške misli, brige i zidove. Planeta Mars, koja je takodje važna u emotivnom životu svih, takodje odgovara zemljanom znaku Djevice, pa novi pogled na ljubav, nova filozofija i promjena koju donose tranziti planeta na nebu ovog aprila će uticati kompletno na način gledanja i reagovanja na ljubav i opustiti obzirne i sumnjičave pripadnike ovog znaka.

Bude se strasti kod Vaga. One strasti koje povezujemo sa dubokom i nesvesnom potrebom spajanja sa voljenom osobom. Se*sualnom. Neke Vage su usamljene i slobodne, pa prelazak Venere, koja je njihova vladarka u novi znak, aktivira i pojačava želju za uživanjem, strašću koju bi da osete nakon dužeg vremena. I to će se desiti, ukoliko se opuste i prestanu da premišljaju. Važno je uživati i prepustiti se životu, poručuje im ova Venera u Biku. Planeta Mars, koja će krajem aprila takodje da promeni znak, aktiviraće ih u javnosti, postaće jasniji i precizniji u komunikaciji i pokazivanju svojih želja. Za pripadnike ovog lepog znaka koji su u vezi, važi isto. Da se fokusiraju na jasnost i preciznost u komunikaciji i da iznesu sve što im ne odgovara.

Škorpionima planeta ljubavi Venera ovog proleća aktivira kuću partnerstva, što je jasan znak promena u emotivnom smislu. Ukoliko su slobodne, tokom proleća pripadnici ovog strastvenog znaka će pronaći interesantnu i srodnu dušu, sa kojom su velike mogućnosti da ostanu duže. Pored Venere i planeta Mars, koja će ih naterati na akciju i osvajanje, pruža im podršku svojom promenom znaka od 23.aprila. Obe planete koje se odnose na muško – ženske odnose će ih ojačati i dati im fokus ka jednoj osobi koja im se dopada, pa je gotovo sigurno da neće biti nikakvih problematičnih situacija da se pokrene novi odnos i da napokon uživaju pored nekog. Zauzeti Škorpioni mogu da uđu u dublje i ozbiljnije teme sa partnerom, pa da krenu da zajedno žive, da se venčaju ili da planiraju neke zajedničke kupovine, da se presele u zajednički stan.

Strijelčevi će ovo proleće dočekati spremni za konkretizaciju i materijalizaciju planova koje su kreirali tokom zime. Ništa ne donosi ostvarenje snova kao konkretni koraci da se oni ispune. Oni će biti u fazi rada na njima. Možda je ova faza i dosadna za njih, ali je potrebno da se krene u nekom konkretnom pravcu da bi se idealizacija ljubavi i materijalizovala. Sve je lepo kad smo zaljubljeni ali, promenom znaka vladarke ljubavi Venere u aprilu, Strelčevi će ići korak dalje od zaljubljenosti, te shvatajući da žele ostati duže sa voljenom osobom moraju poraditi na tom odnosu. Pored ove aktivacije, fokus Strelčeva može biti na voljenju svog tela, pa će ih ova promena aktivirati na sport, dijetu ili da se ponovo pozabave svojim zdravljem, da odu na kontrole, jer da bi mogli uživati u blagodetima života, moraju pre svega biti zdravi.

Jarčevima ova promena unosi dah radosti i prolećnih miomirisa baš u polje ljubavi, kreativnosti i uživanja. Kroz njihovo ljubavno polje već duže vreme i Uran tranzitira, pa u toku aprila, kad i mnogo drugih planeta promeni znak i zajedno sa Venerom uđe u Bika, Jarčevima uopšte neće biti dosadno. Ukoliko su u dužoj vezi, moguće su veliki ozbiljni koraci ka zajedničkom životu, moguće je i proširenje porodice. Ukoliko imaju oscilacija u sadašnjoj vezi, te su uglavnom nezadovoljni, moguće je da se pojavi nova osoba u njihovom vidokrugu, koja će ih zaintrigirati i osvežiti želju za osvajanjem, razgovorima koji su drugačiji i koji ih teraju na promene. Slobodni Jarčevi mogu da budu toliko aktivni da neće znati na koju stranu da krenu. Biće i druženja i mogućnosti da u društvu, koje im je zaista raznoliko i široko upoznaju nove ljude. Jarčevima se smeši uzbudljivo proleće a temperatura se penja na maksimalno zagrevanje srca.

Vodolijama ovog proljeća ljubav ulazi u dom. Porodica će im biti na prvom mestu. Jedan od članova porodice naročito. Možda će biti ponosni na dete, njegove uspehe, na nežne trenutke sa sestrom ili bratom, ali i sa roditeljima imaju lepih trenutaka. Kuća doma i porodice, najintimnija horoskopska kuća, koja opisuje i naš stan i kuću u kojoj provodimo najviše vremena, ali to je kuća koja opisuje i našu dušu, je sada aktivirana. Vodolije bi trebalo da se posvete, tokom ovog proleća uređenju svog doma, stana, intimnog kutka sa nežnošću i ljubavi. Da se posvete sitnicama i kupovinama kako bi ukrasili i uživali u tim trenucima dok su u svome domu. Trebalo bi da pogledaju sebe, suoče se sa sobom i da unesu ljubav u svoje unutrašnje dete, u sebe. Ljubav prema sebi je najvažnija ljubav, koja se takodje uči, daje i prima. Možda je za njih ovo teška lekcija, jer biti sam i posvetiti se sebi je najteže za ove ljude, koji vole društvo i sve druge, ceo svet. Ipak, planete kažu da je upravo vreme da rade na buđenju i razvoju ljubavi prema sebi.

Ribama je uvijek lijepo kad Venera menja znak, jer Venera najviše voli da utone u beskrajne vode svih emocija koje Ribe nose u sebi, pa kad menja znak, ona samo menja boje na dugi koju pripadnici ovog znaka u svemu vide. Ipak, Venerin prolećni hod kroz znak Bika, za ovaj nežni znak doneće im želju da ljubav i nežnost fokusiraju na reči, razgovore i lepu komunikaciju. Ova dva znaka su kompatibilna, jedan drugog podržavaju, pa će Venera ovaj put podržati pripadnike poslednjeg znaka zodijaka da svoje ideje i misli mogu da poseju ili posade i da će u vremenu ispred njih one i da se materijalizuju. Mnogo planeta u toku ovog proleća u Biku za njih donosi i materijalne vrednosti i finansijske uspehe koji su vezani za intelektualne radnje, pisanje, davanje saveta itd. I u ljubavnom smislu, od 23.4 kad i Mars promeni znak i predje u Raka, menja se i njihova pažnja i fokus koji mogu usmeriti na konkretnu osobu, koja može imati i neke životne izazove, a Ribice će, kroz pomoganje i podršku njima osetiti ljubav, svrsishodnost života, pa i neka ljubavna iskra moguće da se probudi baš pomažući prijatelju u nevolji. Sve je moguće kod Riba. One su vladari beskrajnih mora i tame u kojoj se kriju svi potencijali. Sve zavisi na šta se fokusiraju. Lijepi i konstruktivni dani u ovo proljeće za njih, piše “Mogu ja to sama“.

