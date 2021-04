Šta kažu žene koje se nisu udale za onog pravog već za “dobrog čovjeka” – Otvoreno su priznale da li su sretne!

Svi bar u nekom momentu vjeruju u “pravu ljubav”, u ideju da za svakog od nas postoji savršen par. Neki joj ostaju vjerni do kraja, ali mnogo više je onih koji usput naprave kompromis – pogledajte šta o tome misle žene koje nisu čekale “onog pravog” nego su se udale za “onog dobrog”.

Pitanje je bilo upućeno „ženama koje su se skrasile pored nekog za kojeg su znale da nije onaj pravi, ali je dobar čovjek“ na Redditu, i bilo je prilično jednostavno: Kako to funkcioniše? Magazin Bored Panda prenio je neke od najzanimljivijih odgovora koji će vam možda osvijetliti pogled na ljubav i veze, prenosi “Nova“.

„Ne postoji onaj pravi. To je toksična ideja koja uništava veze koje bi u suprotnom mogle da uspiju. Ljudi su kompatibilni sa vama ili ne. A tu su i principi braka kojih se držite da biste imali uspjeha. Ljudi se ne pridržavaju tih principa i onda racionalizuju da jednostavno nisu srodne duše. To je tragično“.

„Vjenčani smo 28 godina! Imali smo uspona i padova, ali da budem iskrena, on jeste bio taj – samo to tada jednostavno nisam znala. Ponekad je ‘onaj pravi’ ideal koji se zasniva na prioritetima iz mladosti, ali sa zrelošću shvatate da neke od tih osobina više nisu toliko važne… Mogu i da dodam, da sam prije nekoliko godina ponovo naljetela na ‘onog pravog’ . Nije me impresionirao, mislim da je dobro što mi je umakao“.

„Ide. Znam da to nije to, ali on je dobra osoba. Ponekad želim mnogo više. Ali trenutno bi me mnogo koštalo ako bih otišla, osim toga postoji ljubav prema njemu. Naša djeca imaju na[u veliku podršku i živimo pristojan život.“

„Završilo se prije nekoliko godina. Kao što se priča, kada osjećate da neko nije ‘taj’, vaš um obično pokušava da vam ukaže da nešto nije u redu. Poslije nekoliko godina shvatila sam da moje emocionalne potrebe jednostavno nisu zadovoljene, ma koliko se on trudio. Takođe, dok sam ga privlačila, on nije bio moj fizički tip, pa nisam htjela da spavam s njim. Sada dajem prednost emocionalnoj kompatibilnosti i fizičkoj privlačnosti više nego ranije.“

„Postaje bolje kad radiš na tome. Dobar je čovjek i volim ga, ali nikada se nisam zaljubila u njega. U vrijeme kada smo se upoznali, to nisam željela niti mi je bilo potrebno. Bila mi je potrebna sigurnost i stabilnost. Sad kad smo se skrasili, prigrlila sam ono što mi on može priuštiti, a kad dobijem poriv za nečim uzbudljivijim, pronalazim to na druge načine“.

