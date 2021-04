Pobijedila rak, a poslije 3 sedmice umrla od korone: Mužu na groblju prišao doktor i otkrio tajnu iz bolnice

Medicinska sestra Valeri Kerles iz Birmingema preminula je od posljedica koronavirusa samo nekoliko sedmica pošto joj je doktor saopštio da je pobijedila rak.

Valerija se posljednje dvije godine hrabro borila sa rakom, vjerujući da uz podršku kolega doktora i supruga Džona može da preživi. Kako je na vrijeme otkrila dokle je on napredovao u njenom tijelu, terapije i lijekovi učinili su svoje i ona je uspjela.

Međutim, samo što se vratila na posao u bolnicu Good Hope u Birmingemu, izbila je epidemija koronavirusa. Uprkos tome što joj je doktor koji ju je liječio govorio da u takvom stanju njen organizam neće podnijeti zarazu, ona je još hrabrije nego prije dolazila na posao kako bi pomagala sugrađanima.

“Jednog popodneva, neke dvije sedmice pošto je dobila potvrdu da je rak nestao, počela je da kašlje. Govorila je da je to vjerovatno od promjene vremena, s obzirom na to da je temperatura naglo pala u gradu. Meni je to bilo sumnjivo. Govorio sam joj da ostane kući, nije slušala. Bila je u strahu da nema dovoljno ljudi na odjeljenjima, da mora da se pomogne bolesnima. Sedam dana kasnije je preminula”, rekao je suprug Džon Kerles za SWNS.

Doktor koji je liječio Valeriju na onkologiji došao je na sahranu i popričao je sa Džonom oko nje.

“Rekao mi je da nije vidio hrabriju ženu u životu od Val. Nijednom nije psihički pala tokom liječenja. Rekao je da mu je i molio da ne ide na posao kada je počela epidemija, ali nije ga slušala. Onda mi je otkrio šta su se dogovorili. Valerija je morala nekako da popusti na njegova moljakanja da ostaje kući, pa mu je obećala da će prvih mjesec dana da pomaže mlađim koleginicama, pošto je već bila blizu penzije i bila je iskusnija od svih, a onda će se povući. Nažalost, tih mjesec dana nije dočekala. I ona je potcijenila koronavirus kao i mnogi oko nas”, rekao je suprug, prenosi “Objektiv“.

