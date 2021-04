METEOROLOG NEDIM SLADIĆ OBJAVIO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA U APRILU: “Nemojte se iznenaditi ako se sve odjednom preokrene”

Ako istaknemo podatak da smo prošle godine u ovo doba vodili bitku sa požarima diljem Bosne i Hercegovine, visokim temperaturama i sušom, šta nam, naspram ovog gore navedenog, toliko smeta malo svježijeg vremena? Istina, temperature su ispod uobičajenih, ali jedno je sigurno – manje je štete. Jasno je da je dugo vremena promjenjivo i nestabilno, i da nam sunca itekako treba, no prije ili kasnije priroda sve to izbalansira. Zato nemojte se iznenaditi ukoliko se sve najednom preokrene pa nas na ljeto poklope višednevne vrućine i izraženi afrički utjecaji.

A dok ljepše vrijeme ne dođe, i dalje naoružajte se kišobranom.

U toku predstojeće noći i dalje se prognoziraju padavine u većem dijelu zemlje. U nižim područjima prognozira se većinom kiša i susnježica, a u područjima iznad 600 metara nadmorske visine snijeg. Za razliku od prošlog utorka kada je veći dio Bosne i Hercegovine osvanuo pod debljim snježnim pokrivačem, ovog puta to neće biti slučaj. Zbog kruženja vlažnog zraka, padavine će se nastaviti i tokom sutrašnjeg dana, no glavninom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, dok u ostatku zemlje one su slabe, povremene i mjestimične. U niskoj Hercegovini se prijepodne prognozira prestanak padavina, a tokom dana umjerena bura rastjeruje oblake pa se očekuju intervali djelomične vedrine”, poručio je meteorolog Nedim Sladić. prenoai novi

