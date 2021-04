Bivšoj Playboyevoj zečici ukraden najveći zec na svijetu: “Vratite mi mog diva”

Ogromni zec, najveći na svijetu, ukraden je iz svoje nastambe, a neutješna vlasnica, bivša Playboyeva zečica, nudi izdašnu nagradu za bilo kakvu informaciju o svom gigantskom ljubimcu, piše BBC.

Darius, više puta nagrađivani kontinentalni divovski zec, nestao je u subotu navečer iz svog doma u Stoultonu u Worcestershireu u Velikoj Britaniji.

Njegova vlasnica Annette Edwards ponudila je nagradu od 1.000 funti (oko 2.200 KM) za povratak i rekla da je to bio ‘vrlo tužan dan’ kad je otkrila da Dariusa nema.

Lokalna policija objavila je kako vjeruje da je Darius u subotu po noći ukraden iz ograđenog prostora koji se nalazi u vrtu njegovih vlasnika.

Gospođa Edwards rekla je da je Darius ‘prestar za razmnožavanje’ i apelirala na njegov siguran povratak.

U aprilu 2010. Darius je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduži zec na svijetu od čak 129 centimetara.

Annette Edwards je rekla da je Darius svoju veličinu, ali i šarm, naslijedio od svoje majke Alice te da je bio njezin već četvrti nagrađivani zec. prenosi 2Fokus“.

Inače, Annette Edwards (69) je i sama zečica i to ona Playboyeva, a na naslovnice tabloida je dospjela prije desetak godina kad je platila 10.000 dolara za razne estetske zahvate kako bi što je moguće više nalikovala animiranom liku Jessici Rabbit.

Baš kao i njezin ljubimac, i Annette je ponosna vlasnica jednog Guinnessovog rekorda – ona je najstariji tzv. ‘page six model’, odnosno golišavi model s duplerice.

Annette je već dugo fascinirana zečevima i imala je više od stotinu zečjih ljubimaca čijim se uzgojem i bavila. Mladunac divovskog zeca postiže cijenu i do 250 funti.

Annete na svog ogromnog ljubimca godišnje potroši do 5.000 funti jer ovaj ‘mališan’ u godinu dana pojede oko 2.000 mrkvi i 700 jabuka. No Darius je za hranu uglavnom sam zarađivao jer je njegova vlasnica naplaćivala njegova televizijska pojavljivanja i do 500 funti po nastupu.

Tajna za dobivanje ovako velikih zečeva, kaže Annette, je u tome da se pare najveći mogući primjerci koji nisu u bliskom srodstvu, tako da će Dariusovi potomci, čini se, biti i veći od svog slavnog oca. Takvi zečevi žive oko pet godina.

