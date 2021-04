Stigli su astrološki najznačajniji dani u 2021: Budite smjeli i hrabri, sreća će vam se nasmiješiti

Sedmicu započinjemo mladim Mjesecom u znaku Ovna.

Ovo je jedna od najznačajnijih sedmica u godini, jer se upravo u ponedjeljak dešava nalet energije u vatrenom i impulsivnom znaku Ovna. Zajedno sa Merkurom, Venerom i Hironom daje veliku podršku da se iniciraju i pokrenu nove, važne i velike stvari u našim životima.

Mlad Mjesec ima podršku planeta Mars i Jupiter, što vam daje energiju i hrabrost da se upustite u velike poduhvate. Sve što ste želeli ili planirali, sada je konačno došlo vrijeme za to. To mogu biti novi emotivni odnosi, finansijska ulaganja, početak biznisa, nešto što je vezano za obrazovanje, sport, inostranstvo i strance. Od ranog jutra bićete užurbani, aktivni, dinamični, pa pripazite na brzopletost i nagle reakcije.

Sada treba djelovati, i biti aktivan, ali ne usmjeravati energiju u svađe i konflikte.

Ovih dana možete osjetiti poteškoće kroz emotivne ili bračne odnose, kao i finansijsku situaciju. Ne pozajmljujte novac ukoliko niste sigurni da imate pokriće. Tenzija i napetost vas čeka kroz odnose koji nisu jasno definisani, ili su zasnovani na nekoj vrsti uslovljenosti i manipulacije. Pripazite na novac. Impulsivno trošenje vam se može obiti o glavu.

Utorak je dan koji će vas izvesti iz vaše zone komfora. Sve što ste radili u prethodnom periodu ili propustili da uradite, u utorak možete osjetiti posljedice prošlih djela. Suočavanje sa ograničenjima, kao i potpuno iznenadnim situacijama vas očekuje tokom ovog dana. Budite mirni, praktični, ali priredite sami sebi nešto novo ovog dana.

Utorak i srijeda i dalje najavljuju tenziju kroz određene emotivne odnose. Neki odnosi se približavaju kraju, te ukoliko želite da stavite tačku na sve one odnose u kojima niste zadovoljni, učinite to do srijede uveče. U srijedu uveče Venera prelazi u znak Bika, svoje sjedište.

Konačno pripadnice ljepšeg pola mogu da dobiju ono što zaslužuju. Od srijede uveče počinje lijep period za finansije, ekonomsku situaciju, ulaganja u zemljište, poljoprivredu, djelatnosti sa hranom, uređivanje doma.

U srijedu imamo i dobar aspekt između Sunca i Marsa koji donosi aktivaciju velikih projekata, posebno onih koji uključuju veći kolektiv ili društvene zajednice. Sreća prati hrabre, deviza je ove sedmice. Usudite se da sanjate velike snove i da ih pretvorite u realnost. Sada je potrebno učiniti taj prvi korak.

Četvrtak i dalje podržava sve smele poduhvate. Donosi sertifikate, unaprijeđenja, počasti i zvanja. Ukoliko vam treba podrška za bilo šta javite se uvijek vodećim figurama, liderima i pionirima u svom poslu. Puno komunikacije vas očekuje u četvrtak. Paralelni projekti i više dogovora i poziva biće prisutno u četvrtak. Dobro organizujte taj dan da ne zakažete dvije stvari u isto vrijeme. Pretjerani emtuzijazam može dovesti do toga.

Petak je dan u kojem bi trebalo da aktiviramo više ljepote i uživanja. Ipak, ovaj dan donosi dosta napetosti i tenzije, jer nas na nebu očekuje izazovan aspekt između Sunca i Plutona, što dovodi do pojave strahova. Nakon početnog poleta i entuzijazma oko pokretanja važnih životnih projekata nailazimo na pojavu straha, kao i situacija koje zahtjevaju potpuni preokret ili reorganizaciju životnog stila.

Možda želite da pokrenete svoj biznis, i sada shvatate da morate da se preselite u drugi grad, što povlači dosta promjena. Pokušajte da sami aktivirate promene u svom životu, kao i da se svjesno pripremite za izlazak iz zone komfora koje veliki planovi zahtjevaju od vas. Ovaj aspekt donosi i probleme sa autoritetima, ljudima na položaju, očevima ili muževima. Izbjegavajte potencijalno opasne ljude i mjesta.

Subota je, takođe, veoma aktivan dan, posebno za osobe sa naglašenim Merkurom u svom horoskopu, kao što su Blizanci i Djevice. Za sve ostale ovo je dan značajan za sve odluke, komunikaciju i pregovore. Važnije vijesti, informacije, ugovori i pregovori vas očekuju u subotu. Možete ići na kraće relacije ili isplanirati putovanje.

Ukoliko treba da zakažete početak nekog programa, projekta, puštanje bloga, otvaranje firme, potpisivanje ugovora ili slično, učinite to u subotu. Budite veoma fizički aktivni ovog dana, mentalno ćete svakako biti angažovani. Puno šetajte, trčite, vozite rolere ili bicikl. Donesite važne odluke.

Nedjelja je dan rezervisan za porodicu i blisko okruženje. Konačno možete da odahnete, uz svoje najbliže, da se opustite i uživate. Posjetite svoju majku, provedite dan sa njom ili sa svojom decom, ukoliko ih imate, piše “Telegraf“.

Autor: Jasmina Mrdalj

Facebook komentari