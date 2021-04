Muž pred razvod saznao za užasnu porodičnu tajnu: Sin mu je okrenuo leđa, a onda je donio najtežu odluku

Korisnik Reddita po imenu Noa otkrio je da je pred razvod od supruge saznao da nije ni otac 14-godišnjeg dječaka.

Kako bi ga dodatno dotukla pred razvod i dobila značajne poene pred borbu za starateljstvo, supruga mu je sasula svašta u lice, pa i najveću tajnu.

“Prvo sam mislio da blefira i pokušava da ga otme od mene, a onda sam shvatio da putem DNK analize mogu da se uvjerim da li je to istina. I bila je istina. Ubilo me je to saznanje kao ništa drugo u životu. Taman kad sam poslije razvoda pomislio da ću uspjeti da ipak nekako održim odnos sa sinom, i on mi je okrenuo leđa! Majka mu je sve rekla i umjesto da mi ostane privržen, optužio me je za razvod porodice i zamolio je da mu pomogne u pronalaženju pravog oca”, napisao je Noa, koji je ovu malu ispovijest objavio i na portalu Kidspot.

Muškarac je dodao da je narednih sedmica preko supruge saznao da je uspio da pronađe pravog oca i da su već počeli da se zbližavaju.

“Rekla mi je da je s njim imala nekoliko puta odnose kad smo na početku braka imali dvije teške krize. Nisam mogao da vjerujem. Ćutala je o tome vjerujući da smo idealna porodica i planirala je da mi nikad u životu to ne otkrije. Kako je sin rastao, tako sam i primijećivao da nema ama baš ništa na mene, ni karakter ni fizički izgled, ali nisam želio da paranoišem”, dodao je Noa.

Ono što ga je najviše pogodilo bilo je to što mu je sin poslije razvoda okrenuo leđa. Međutim, tri mjeseca kasnije situacija se promjenila.

“Preko noći mu se javila želja za mnom. Nije malo provoditi dane i noći punih 14 godina. Ja sam ga učio da hoda, da jede, da igra fudbal i uči. Vjerovao sam da će mi se jednom ponovo javiti. Bilo mi je drago, ali morao sam da donesem najtežu odluku. Da u njegov život pustim i pravog oca i da, makar na papiru ja zauvijek budem ‘rezerva’ odnosno otac broj 2. Nadam se da će jednom i on osjetiti svu ljubav prema meni koju ja osjećam prema njemu”, napisao je Noa, prenosi portal “Objektiv“.

