Muž zaboravio telefon u kupatilu: Žena ušla da se tušira, vidjela poruku, zaplakala, pa nazvala policiju

Stejsi Perkins (31) iz Bostona od početka braka imala je maksimalno povjerenje u supruga Mičela (33), ali je crv sumnje u poslednje vrijeme počeo da je “nagriza”.

Promijenio se. Postao je tajnovit, nervozan i ono što joj je najviše smetalo, krenuo je da je izbjegava.

Kada je jednog popodneva u februaru izašao iz kupatila, zaboravio je telefon koji nikada nije zaključavao. Stejsi je poželjela da provjeri ima li nešto što se dešava u Mičelovom životu što ona ne zna, pošto je evidentno da odnosi među njima nisu bili kao prije.

“Ušla sam da se istuširam, ali sam prije toga pogledala njegov telefon, što prije nikad nisam radila. Bile su tu silne poruke od njegovog kuma, dosta uznemirujuće. Sve vrijeme su pisali o nekoj djevojci koja je nestala. Dok sam čitala te poruke stigla je nova koja me je presjekla”, napisala je Stejsi na Fejsbuku na forumu “Tajne i laži supružnika”.

Ispostavilo se da je nestala kumova kćerka iz prvog braka, a poruka koja je došla na Mičelov telefon bila je najgora moguća.

“Napisao mu je samo: ‘Našao ju je Džon. 20 kilometara od motela ’65’. Ubijena je. Ne znam kako ću dalje u životu’. Počela sam da plačem od muke i instinktivno sam, bez da prije toga obavijestim Mičela pozvala policiju. Zahvalili su mi se ali i rekli da su već primili poziv za to. Potom sam unezvereno istrčala iz kupatila i rekla za poruku. I on je potpuno psihički pao. Nije mi zamjerio što sam gledala telefon. Poslije sam priznala zašto sam to radila, uz kritiku upućenu njemu da je mogao da mi se otvori oko toga šta ga muči”, dodala je Stejsi.

Mnogi su joj zamjerili na potezu da vršlja po muževljevom telefonu, a još više što je samostalno zvala policiju a da nije bila upućena u priču.

“Za to ću se zauvijek kajati što sam uradila, reagovala sam instinktivno. Ali za to što sam ga provjeravala, pa sam je kriv. Ipak, poslije mi je objasnio da me zna, da zna koliko sam osjetljiva i emotivna i da nije htio da me dodatno opterećuje u životu”, istakla je Stejsi, piše “Objektiv“.

