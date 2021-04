SPOLNI ODNOS NAKON PORODA

Za buđenje seksualne želje treba vremena

Mnogim novopečenim mamama spolni odnos nakon porođaja zadnji je na pameti. Nezainteresiranost je najčešće posljedica umora, iscrpljenosti, suhoće vaginalnog područja i straha od boli, zbog čega treba vremena da se ponovno probudi seksualna želja.

Znanstvenici s Istraživačkog instituta Murdoch Childrens u Australiji istraživali su postoji li povezanost između načina poroda s nastavkom seksualne aktivnosti. Istraživanje je provedeno na 1507 majki koje su prvi put rodile. Rezultati su pokazali da se većina majki šest tjedana nakon poroda upusti u seksualne aktivnosti, a žene koje su bebu na svijet donijele carskim rezom ili su imale epiziotomiju čekaju čak i dulje. Naime, 41 posto žena imalo je spolni odnos šest tjedana nakon poroda, 65 posto nakon osam tjedana i 78 posto 12 tjedana od poroda.

Prema istraživanju, žene u dobi od 30 do 34 godine čekale su dulje negoli mlađe žene u dobi od 18 do 24 godine. Vaginalni spolni odnos šest tjedana nakon poroda imalo je 45 posto žena koje su imale carski rez i 32 posto onih koje su imale epiziotomiju, u usporedbi sa 60 posto onih koje su rodile prirodno bez reza i šivanja. Budući da je samo 10 posto žena koje su rodile prvi put imalo porod bez epiziotomije, zaključuje se da većina parova ipak prvi spolni odnos odgađa šest tjedana. No, nemojte se opterećivati ako se niste prepoznali u tim postocima jer nije neobično da žena nakon poroda dulje ne osjeća potrebu za seksom, a kad će je ponovno osjetiti, ovisi o njoj samoj, ali i o partneru.

Sedam pitanja i odgovora

U sljedećih sedam pitanja koja najčešće muče ženu nakon poroda, pokušajte pronaći odgovore, bilo da imate ili nemate želju za spolnim odnosom.Koliko brzo nakon rođenja djeteta mogu imati intimni odnos? – Bez obzira na to jeste li rodili vaginalnim putem ili carskim rezom, tijelu će trebati vremena za oporavak. Ginekolozi preporučuju da čekate šest tjedana prije negoli ponovno stupite u intimne odnose, ali normalno je i ako vam treba nekoliko mjeseci. Za to vrijeme vrat maternice će se zatvoriti, poslijeporođajno krvarenje prestati, a moguća puknuća intimnog područja zacijeliti.

Hoće li boljeti? – Hormonalne promjene mogu izazvati suhoću vagine, osobito ako dojite. Kako biste izbjegli bilo kakvu nelagodu tijekom spolnog odnosa, počnite polako uz grljenje, ljubljenje ili masažu i postupno pojačavajte intenzitet stimulacije. Ako vas muči suhoća intimnog područja, upotrijebite lubrikant u obliku kreme ili gela. Isprobajte različite poze kako biste izbjegli osjećaj pritiska na bolnim područjima i bili u mogućnosti kontrolirati penetraciju. Recite partneru što vam godi, a što ne.

Hoće li osjećaj biti drukčiji? – Nakon vaginalnog porođaja tonus mišića vagine može oslabjeti, zbog čega je smanjen osjećaj ugode trenja tijekom spolnog odnosa. U tom slučaju mogu pomoći Kegelove vježbe, kojima se jačaju mišići dna zdjelice. Jednostavno stiskajte mišiće zdjelice kao da pokušavate zaustaviti mokrenje, izdržite pet sekundi pa opustite, i to ponovite četiri do pet puta zaredom. S vremenom produljite kontrakciju na deset sekundi te držite mišiće opuštenima deset sekundi između kontrakcija. Kad se uhodate, odradite najmanje tri seta po deset Kegelovih vježbi na dan.

Što je s kontracepcijom? – Osim ako ne želite što prije ponovno zatrudnjeti, spolni odnos nakon poroda zahtijeva pouzdanu kontracepciju, čak i ako dojite. Najjednostavnija sredstva bit će prezervativi i spermicidi, a odmah nakon porođaja možete koristiti i pilule koje sadrže samo progesteron. Pilule koje sadrže progesteron i estrogen preporučuju se šest tjedana nakon porođaja jer u suprotnom mogu izazvati zgrušavanje krvi. Prije korištenja hormonalne kontracepcije obvezno se savjetujte s liječnikom.

Što ako sam preumorna za seks? – Ako ste navečer preumorni za seks, recite to partneru. No, to ne znači da vaš seksualni život mora prestati. Pokušajte voditi ljubav rano ujutro dok beba spava ili dok je na nekoliko sati čuva član obitelji ili prijatelj.

Što ako nisam zainteresirana za seks? – To je sasvim u redu. Intimni odnos nije samo seks, osobito kad se privikavate na život s bebom. Ako se ne osjećate seksi ili se bojite da će vas tijekom spolnog odnosa boljeti, podijelite svoju zabrinutost s partnerom. Dok ne budete spremni, održavajte intimnost na druge načine. Primjerice, provodite zajedničko vrijeme bez bebe, makar to bilo samo nekoliko minuta ujutro ili navečer kad beba zaspi, te prakticirajte kratke telefonske razgovore i poruke tijekom dana,piše Vasezdravlje

Kako mogu pojačati želju za seksom? – Većina seksualnih teškoća riješi se tijekom godinu dana nakon porođaja. U međuvremenu, pokušajte, koliko god je to moguće, raditi na svom fizičkom i psihičkom zdravlju. Primjerice, postavite si razumna očekivanja dok se prilagođavate na roditeljstvo, zavolite promjene na svome tijelu, jedite zdravo i pijte mnogo tekućine, budite redovito fizički aktivni, odmarajte se koliko god je moguće, zamolite partnera, članove obitelji i prijatelje da vam pomognu te razmjenjujte iskustva s drugim mamama.

