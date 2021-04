Kakav zaručnički prsten ti je kupio i što to govori o njemu?

Je li tvoj odabranik klasičar, romantičar ili nešto treće? Pogledaj što možeš naučiti o svom zaručniku iz prstena kojim te je zaprosio Zaručničko prstenje većini žena predstavlja vrlo bitan detalj pa je odluka muškarca oko njegova odabira itekako važna. Prsten koji obilježava početak pripreme za sudbonosno “da” prekrasna je uspomena i simbol ljubavi o kojemu svaka djevojka mašta od najranijeg djetinjstva. No jesi li znala da oblik, boja i model zaručničkog prstena mogu otkriti karakter tvog frajera? U nastavku doznaj što prsten koji ti je kupio govori o njemu: 1. Prsten od žutog zlata – klasičar Tvoj zaručnik (ili suprug) voli klasične i neupečatljive stvari, a takav je i zaručnički prsten kojim te zaprosio. Muškarca klasičara odlikuje tradicionalniji pogled na muško-ženske odnose i u vezi želi biti uspješniji, barem što se financija tiče. Osim toga, pažljivo se odnosi prema ženi, drži svoju riječ i ima lijepe manire pa od njega možeš očekivati da će te držati kao kap vode na dlanu i da će biti odličan otac tvojoj djeci. 2. Prsten s puno detalja – avanturist Prsten od bijelog zlata i s puno detalja najčešći je odabir muškaraca koje odlikuje avanturistički i pustolovni duh. Ovi muškarci su uvijek u akciji, a spojevi s njima najčešće su vrlo aktivni i uzbudljivi jer tako troše svoju gotovo pa neiscrpnu energiju. U odnosu s avanturistom očekuje te intenzivan i vrlo strastven brak, no od njega ne očekuj da će ti stalno ugađati. Naime, avanturist nije sklon romantičnim i maštovitim gestama, ali će te zato uvijek zabavljati i s njim ti nikada neće biti dosadno.

3. Prsten s dijamantom – perfekcionist Zaručio te s dijamantnim prstenom? To znači samo jedno – tvoj muškarac je perfekcionist i uvijek bira samo najbolje. On nikada ništa ne prepušta slučaju i želi da sve bude savršeno, a dobro znamo da je dijamant kamen na kojega zasigurno ni jedna žena ne ostaje ravnodušna. Osim što pazi na svaki detalj, tvoj muškarac je uspješan u svemu što radi, rođeni je vođa i inspirira ljude koji se nalaze u njegovoj blizini. Prava si sretnica što ga imaš kraj sebe! 4. Prsten s velikim kamenom – šarmer Postavio ti je THE pitanje uz prsten s velikim kamenom i pritom bio presimpatičan – upravo to su odlike pravog šarmera. Baš kao Mr. Big u seriji “Seks i grad”, tvoj frajer odaje utisak prave face u društvu. Svaku priču upotpunit će svojim britkim humorom, a svojom veselom naravi šarmirati svaku osobu u svojoj blizini. 5. Decentni prsten – romantičar Ako je prsten kojim te zaprosio vrlo jednostavan i decentan, kraj sebe imaš muškarca koji traži osjećajnost i romantiku. Ovakvi muškarci su vrlo pažljivi, uvijek znaju što njihove bolje polovice žele i trude se to im i pružiti. Osim toga, njihova prednost je što dobro izražavaju svoje osjećaje i uz takvog frajera ćeš se uvijek osjećati voljeno. Pokloni iznenađenja, romantični zalasci sunca ili večere uz svijeće samo su neki od načina kojim će ti pokazati svoju romantičnu stranu,piše Miss7

