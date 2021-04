Ovo su tri najpodlija horoskopska znaka: Jedan nismo očekivali, ali tu je i ipak je!

Svaki znak ima i svoju mračnu stranu, ali ova tri znaka su ubjedljivo najveći otrovi zodijaka.

JARAC

Jarčevi neće pokazati svoje emocije ni po koju cijenu, čak ni rodu najrođenijem. U stanju su da pored vas provedu cijeki život a da vam nikad ne kažu šta zaista misle o vama. Mračni su, često ljigavi i kukavice kakvih nema. Na prvi znak opasnosti, oni će gledati da pobjegnu a da vas podmetnu kao žrtvu. Ako su vam slučajno rekli da vas “vole”, ne držite ih za riječ, jer to nikako ne znači da možete da se oslonite na njih. Vrlo su rijetki Jarčevi koji zaista imaju kapaciteta da vole ikoga.

DJEVICE

Djevice su nevjerovatno zahtjevne. Neće biti zadovoljne čak ni kada im skinete zvijezde s neba. Vrlo rijetko pokazuju emocije, i slabo razumiju pravo značenje ljubavi. Što se njih tiče, sve se svodi na intimne odnose. Vrlo su licemjerne i na prvu šansu koja im se ukaže zabošće vam nož u leđa ako od toga imaju neku korist. Što je najgore, u tome uopšte neće vidjeti bilo kakav problem, jer Djevice su narcisi koji umiju da vode računa samo o svojim osjećanjima.

ŠKORPIJA

Škorpija i kada pada u propast, to ne radi sama, već će uvijek povući najbližeg za sobom. Bez ikakve brige i pameti, oni kroz život prolaze tragajući za novim partnerom sa kojim će podijeliti postelju. Žele što više intimnih odnosa i to sa što više različitih ljudi, a ako ste nesrećnik koga su izabrali za partnera, znajte da se njihov liberalan stav odnosi samo na njih, ni slučajno na vas. Izuzetno su posesivni i ljubomorni – toliko da im to utiče i na psihu i cjelokupno mentalno zdravlje. Iako su izuzetno inteligentni, emotivna inteligencija im je ravna nuli. Ako ih na bilo koji način povrijedite, nemojte ni da pomislite da vam se neće osvetiti. Hoće, i to dvostruko gore, pa makar na to čekali cijeli život, prenosi “Srbija Danas“.

