OVA TRI VITAMINA ODMAH ĆE VAS PODIĆI NA NOGE

Svi znamo za staru poslovicu “jedna jabuka na dan – doktor iz kuće van” i koliko je važno ojačati tijelo vitaminima da bismo bili zdravi i otjerali bolesti koje su oko nas.

utricionistkinja Julija Zumpano za portal HealthClevlend Clinic objasnila koji vitamini i namirnice mogu ojačati tijelo i sačuvati ga od bolesti:

Vitamin C je jedan od najvećih prijatelja imunološkog sistema. Zapravo zbog manjka vitamina C možete biti skloniji bolestima. Namirnice bogate vitaminom C su: brokula, kelj, narandža, grejpfrut, mandarine, jagode, paprika i špinat. Dnevni unos vitamina C vrlo je važan jer ga tijelo ne proizvodi i ne skladišti. Dobra vijest je da se vitamin C nalazi u puno namirnica i da većina ljudi ne treba dodatak osima ako ga liječnik ne preporuči.

Vitamin B6 je od vitalnog značaja za biohemijske procese imunološkog sistema. Hrana bogata vitaminom B6 uključuje piletinu te ribu poput lososa i tunjevine. Ovaj vitamin se nalazi i u zelenom povrću i u slanutku koji je glavni sastojak humusa.

Vitamin E moćan je antioksidans koji pomaže tijelu u borbi protiv infekcija. Namirnice bogate vitaminom E su orasi, sjemenke i špinat. prenosi “Hayat“.

