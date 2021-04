Popustljiva žena je obično najveći neprijatelj svojoj ljubavi: Kako se pravilno postaviti u vezi i braku

Ispostavilo se da ova osobina, prekomjerna poslušnost, može biti vrlo opasna za vezu ili brak. Nemogućnost odbijanja stvari koje ne želite raditi je direktan put ka ropstvu. Takvu ženu mogu iskoristiti ne samo njen suprug ili djeca, već i roditelji, prijatelji, kolege.

Nažalost, ljudi ne vide uvijek u dobroti ono što bi trebali. Mnogi, vidjevši susretljivu osobu žele da iskoriste njenu dobrotu. Žene koje cijene sebe i svoje vrijeme nikad ne budu iskorištene od strane drugih, jer su im odmah pokazale kako se sa njima treba ponašati.

Mnoge žene misle da muškarcu treba popustljiva ženam. Ali poslušne dame i one koje ne traže zauzvrat ono što daju, su mnogima sinonim za dosadan i monoton život. Muškarci trebaju motivaciju. Ako je žena previše susretljiva to mu možda vrlo brzo dosadi i takve veze lako pucaju.

Muškarci su po prirodi lovci. Treba im plijen kojeg neprestano žele osvajati. Ne žurite s pokornošću, jer čovjek može izgubiti motivaciju da bude s vama i bori se za vas. Popustljive žene često u sebi nakupljaju gorčinu i nikome ne govore o svojim iskustvima.

To dovodi do pogoršanja emocionalnog i fizičkog stanja. To stanje je vrlo opasno jer može izazvati nervne slomove, anksioznost i depresivne misli. Za vezu nema ništa dobro u pokornosti, kao ni za samu ženu. Usklađenost je razlog zbog kojeg se žena osjeća inferiorno.

Imidž loše djevojke privlačniji je muškarcima, ali se takođe ne može nazvati idealnim. U svemu je potrebna harmonija. U nekim stvarima možete napraviti kompromis, složiti se, ali negdje morate biti čvrsti i biti ta “loša djevojka”. Zapamtite ovo i gajite u sebi prave osobine, jer ljubav ne oprašta slabima i ne favorizuje previše jake ljude, prenosi Pult24info

