Bivši dečko objavio njene go*išave slike: Pokušala da se ubije, a onda se desio nestvaran obrt

Mlada majka iz Belfasta Kloi Li Meklevejn (23) pokušala je prije tri mjeseca da sebi oduzme život kada je od nekih prijatelja dobila izvjesne linkove sa interneta. Ovih dana je priča dobila potpuni obrt.

Linkovi su vodili ka “18+” forumima i po*nografskim sajtovima na kojima je Kloin bivši partner Stiv Branti okačio veoma škakljive slike sa njom u glavnoj ulozi. Fotografije je napravio on, a kada mu je Kloi rekla prije četiri mjeseca da ih obriše, zakleo joj se da je to i učinio.

Kloi je ostala u još većem šoku kada joj je Stiv hakovao i Fejsbuk profil i okačio iste te go*išave slike zbog kojih je iste večeri njena stranica zabranjena.

Irkinja je ionako kuburila sa emocijama i samopouzdanjem u posljednje vrijeme, te je naredne večeri u naletu totalnog očaja i beznađa pokušala da sebi oduzme život. Na svu sreću u kuću je iste večeri došla njena majka koja ju je spasila.

“Bilo mi je dosta svega. Osobe kojima sam najviše vjerovala u životu ostavile su me na cjedilu. Svi su me iznevjerili. Nisam mogla dalje. Međutim, zahvaljujući majci i ocu krenula sam na terapije koje su dale rezultat. Drugo, postala sam daleko svejsnija šta ja zapravo predstavljam svojoj maloj djeci. Tu sam prelomila i riješila da kaznim čovjeka koji me je umalo odveo u grob”, napisala je Kloi ovih dana na Fejsbuku.

Otišla je u policiju i prijavila slučaj. Tražila je od njih da otkriju, a to su naravno i mogli, ko joj je hakovao profil.

Stručnjacima iz kriminološkog odjeljenja Belfasta bilo je dovoljno i 15 minuta da provjere IP adrese i putem još nekih podataka otkriju da iza svega stoji Stiv. Koga je Kloi optužila da je indirektno pokušao i da je ubije “osvetničkom po*nografijom“.

Stiv Branti je, vjerovali ili ne, tvrdio da je i njemu neko hakovao profil te da je i on žrtva! Poslije privođenja i dugog saslušanja priznao je sve. Sudit će mu se u Belfastu, dok je Kloi ponovo na pravom putu, uz podršku roditelja i dvoje djece, prenosi “Objektiv“.

