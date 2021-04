Ne možete zamisliti obrok bez hljeba? Ovo su zdravstveni problemi koji se javljaju

Nekima su i obroci s prilozima poput krumpira, riže, pa čak i tjestenine, nezamislivi bez kruha, a ako na upozorenja o pretjeranom unosu kalorija odmahujete rukom, možda vas iznenađujući učinci prehrane bogate pekarskim proizvodima ponukaju da bolje razmislite.

Rafinirani ugljikohidrati dovode do niže razine upalnih stanja, što može uzrokovati mnoge zdravstvene probleme, uključujući smanjenu kognitivnu funkciju. Učinci prehrane bogate kruhom mogu potrajati duže nego što biste očekivali.

Prema istraživanju iz 2012. godine, objavljenom u časopisu Journal of Alzheimer’s Disease, od 1230 osoba u dobi od 70 do 89 godina, oni koji su jeli najviše hrane bogate ugljikohidratima poput kruha imali su dvostruko veću vjerojatnost razvoja kognitivnih oštećenja u odnosu na one koji su unosili manje ugljikohidrata.

No smanjena sposobnost logičkog razmišljanja, učenja i pamćenja nije jedini problem pa provjerite s kojim se još zdravstvenim problemima možete suočiti ako jedete previše kruha. prenosi “Bljesak“.

Debljanje

Vjerojatno ste toga svjesni, ali nije zgorega podsjetiti da jedenjem previše kruha, posebno bijelog, povećavate izglede za razočaranje kad stanete na vagu. Kruh, osim što nije baš najzdravija namirnica, povećava šanse za unos druge nezdrave hrane jer ga obično kombinirate s prerađenim mesnim proizvodima, masnim maslacem poput onog od kikirikija i sirevima s visokim udjelom zasićenih masti, prenosi Tportal. Studija iz 2014. godine objavljena u časopisu BMC Public Health pokazala je da osobe koje jedu dvije ili više porcija bijelog kruha dnevno imaju znatno veću vjerojatnost za prekomjernu težinu i pretilost od osoba koje pojedu jednu porciju bijelog kruha ili manje tjedno.

Neutaživa glad Pokušaj zatomljenja gladi kruhom s vremenom će vam samo dodatno pojačati glad. Većina vrsta kruha previše je obrađena, što znači da sadrže vrlo malo ili nimalo hranjivih sastojaka pa kad ih jedemo, naše tijelo zapravo ne prepoznaje nikakav osjećaj sitosti. No tijelo će prepoznati šećer u krvi, dodati mu još inzulina, što dovodi do još veće gladi.

Učestala bol u želucu Ako ste uvjereni da ćete odabirom alternativnih vrsta kruha osjetiti samo pozitivne učinke na svoje zdravstveno stanje, razmislite još jednom. Među vrstama kruha s visokim udjelom vlakana prodaju se i oni kojima su dodana vlakna poput inulina i beta-glukana. Ova su vlakna, kad ih se konzumira u prekomjernim količinama, povezana s nelagodom u želucu poput nadutosti i plinova. Predijabetes Za približavanje razine šećera u krvi neželjenoj nezdravoj granici krivac može biti vaše uživanje u kruhu. Pretjerano jedenje kruha, a posebno visokorafiniranog, kakav kupujemo u trgovinama i pekarnicama, može dovesti do povećanja razine upala u tijelu. To može uzrokovati rezistenciju na inzulin, a ovo stanje često prethodi dijabetesu.

Visok krvni tlak Da, i visok krvni tlak može biti posljedica neumjerene potrošnje kruha. Kruh i razni pekarski proizvodi su prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti dva glavna izvora natrija, hranjive tvari za koju je poznato da podiže krvni tlak. Čak i relativno skromna količina kruha može povećati rizik od hipertenzije. Studija iz 2018. godine, objavljena u časopisu Nutrients, povezala je konzumaciju samo jednog komada bijelog kruha tjedno s povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka.

