Iznenađenje na povratku iz trgovine: U automobilu mu se nastanilo više od 15.000 pčela!

Nesvakidašnji incident dogodio se na parkiralištu u Las Crucesu u u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko. Muškarac, čije ime nije poznato, rekao je da je bio samo 10 minuta u supermarketu, ali je požalio što je ostavio otvoren prozor automobila. Tek kad se vratio u automobil i poželio se odvesti, otkrio je pčelinje društvo na stražnjem sjedalu automobila. Odmah se odmaknuo od automobila i nazvao hitnu službu, piše Revija HAK.

– Nazvao je 911 jer nije znao što učiniti. Uz to, muškarac je bio zabrinut jer je to bio prijateljev automobil – kaže vatrogasac i pčelar Jesse Johnson. Johnson je u to vrijeme bio izvan službe i na obiteljskom roštilju. Na poziv je reagirao odmah i krenuo u akciju.

Johnson se odvezao do parkirališta te u roku od pola sata uhvatio sve insekte u praznu košnicu.

– Košnicu sam tretirao uljem limunske trave. Ona oponaša miris matice, tako da je privukla sve pčele. Johnson je istaknuo i razlog zašto je u automobilu bilo toliko pčela:

– U proljeće se često dogodi da se pčelinje zajednice podijele, tako da roj slijedi novu maticu na drugo mjesto.

Nova je kraljica je izabrala automobil kao mjesto za novu košnicu, ali je sve dobro završilo i za ljude i za pčele.

