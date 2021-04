Evo koliko bi koštala gradnja kuće na Mjesecu, cijena bi naknadno mogla pojeftiniti

Što mislite koliko bi novaca trebalo da se izgradi kuća na – Mjesecu? Odgovor na to pitanje pokušao je dati financijski analitičar Salman Haqqi, a cifra koju je dobio i ne čini se prevelika, s obzirom na lokaciju i iznosi 60 milijuna dolara. Naravno, to ne znači da netko tko ima 60 milijuna dolara može izgraditi kuću na zemljinu satelitu jer, da je tako, Elon Musk već bi izgradio male gradove, no riječ je o nekakvim okvirnim predviđanjima u koje su uzeti u obzir različiti faktori važni za teoretsko lunarno graditeljstvo, piše Zimo.

Tako su izračunati troškovi poput specijalnih materijala potrebnih za izgradnju (npr. prozori otporni na meteore), a koji bi mogli izdržati mjesečevu atmosferu, troškovi putovanja od Zemlje do Mjeseca i prijevoz materijala, kao i troškovi astronauta i njihova satnica na Mjesecu koja je, nije teško pretpostaviti, veća u odnosu na satnice građevinskih radnika na našoj planeti.

Zanimljivo, Haqqi smatra kako bi gradnja novih kuća na Mjesecu naknadno bila jeftinija zato što će generatori struje, alati i radnici već biti tamo pa ih neće biti potrebno slati, što će smanjiti troškove potrebne za prve građevinske pothvate. Cijena bi tada mogla pasti na “samo” 51 milijun dolara.

