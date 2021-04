OTKRIVENO KOGA SU MEGHAN I PRINC HARRY OPTUŽILI ZA RASIZAM: Niko nije ni pomislio da je u pitanju ona

Optužbe za rasizam u kraljevskoj porodici, koje su u eksplozivnom intervjuu iznijeli princ Hari i Megan Markl podigle su prašinu u cijelom svijetu, a kako su njih dvoje odbili da imenuju osobu koja je pokrenula pitanje o boji kože njihovog sina Arčija, dugo se nagađalo o kome se radi.

Kontroverzna britanska autorka, Lejdi Kolin Kembel, tvrdi da je u pitanju princeza En, kraljičina kćerka, ali insistirala je da je Enin komentar pogrešno shvaćen i da se u stvari odnosio na brigu kako će se Megan uklopiti u kraljevsku porodicu.

– Hari je zbog pominjanja kulture shvatio da se tu radi o boji kože. En je izrazila brigu o posljedicama dopuštanja da se neko takav uključi u kraljevsku porodicu, pa je rekla da to neće izazvati probleme samo porodici, već i djeci koja će nastati iz te veze. Hari je to odmah požurio da prenese Megan, koja je to povezala s bojom kože. Radi se o osobi koja jedva čeka da nađe problem tamo gde ga nema – tvrdi Kembelova.

Kraljevska porodica, kao ni Megan i Hari, zasad nisu komentarisali ove tvrdnje.

Podsjećamo, Megan je u intervjuu rekla da Arčiju nisu htjeli da daju titulu princa zbog zabrinutosti oko njegove boje kože.

