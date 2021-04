Koji ste vi? Žene se dijele u šest tipova u odnosu s muškarcima

Možda će biti potrebni mjeseci i bolje poznavanje da bi to mogli odrediti, no žene se sukladno njihovim karakternim osobinama i po ponašanju prema partneru može podijeliti u 6 općenitih kategorija. Evo koje su to:

Alfa žena

Ona ima više iskustva od vas, obično je starija i definitivno mudrija. Društvena je, ambiciozna i točno zna što želi pa i u spavaćoj sobi i izvan nje. Njezin su glavni aduti inteligencija i samopouzdanje. Veza s njoj ima potencijal da traje godinama, no za to joj je potreban samouvjeren i siguran muškarac s druge strane. Točnije, jedan od onih koji može biti doma s djecom bez osjećaja ugroženosti.

Opuštena

Ona je zgodna, neopterećeno odjevena i radije bira trenirku umjesto haljina. Vjerojatno ste se upoznali u kvartovskom kafiću preko prijatelja, gdje ona radije provodi večeri nego u trendi klubovima. Voli ostajati kod kuće i s prijateljima se družiti uz dobru večeru, a u životu joj je prijateljstvo najveća vrijednost. Aduti ovakvog tipa su to što ne voli dramu i sukobe te je uz nju dobro raspoloženje zajamčeno. Veza je ugodna i stabilna, a traje onoliko dugo dok se jedna strana ne zasiti i želi nešto uzbudljivije. Ili pak traje zauvijek, ako ste kompatibilni.

Partijanerica

Ona je rijetko budna prije podneva, poznaje na tisuće ljudi i uvijek ima rezervni plan u petak ili subotu navečer. Iako je fizički privlačna te ugodnog i druželjubivog karaktera s kojima šarmira sve oko sebe, ona baš i nije dobar materijal za curu ili ženu prema muškarcima. Završite li s njom, budite sigurni da ćete ponovno proživljavati tinejdžerska lumpovanja. Ovaj odnos nema velike izglede za budućnost, a vrlo je vjerojatno da će vas ostaviti čim joj se ukaže neka bolja prilika. Ipak, zabavno je dok traje.

Šašava

Ona je pomalo uvrnuta, ima neobičan smisao za humor, odijeva se netipično, no u duši je prava dobrica. U nju se ponekad teško pouzdati jer planove mijenja u zadnji čas, a više se oslanja na instinkt nego razumne odluke. S njom ćete večeri provesti u filozofskim raspravama, na neobičnom spoju ili u strastvenom klinču. Njezin adut je spontanost i originalnost koji će vas osvojiti i omogućiti da se odvojite od surove realnosti, no ako ste vi praktičan tip koji voli planirati, veza nema baš puno šansi za uspjeh.

Prijateljica

Ona je netko tko vam se oduvijek sviđao, no niste htjeli ugrožavati dugogodišnje prijateljstvo. Vjerojatno će vas spojiti alkohol, ako već nije, a ako oboje niste u vezama, stvari će se razvijati spontano. Prednost ove djevojke je što ste pred njom potpuno opušteni, uvijek se smijete i dobro zabavljate. Iz ovakvog odnosa mogu nastati i duge stabilne veze. U braku je spremna na kompromis i dogovore te je idealna supruga sve dok dobiva ono što očekuje – poštovanje i pažnju.

Neprikladna

Bilo da je riječ o udanoj kolegici s posla, sestri od najboljeg prijatelja, curi koja previše pije ili mijenja dečke kao čarape ili pak vašoj histeričnoj šefici, ima istine u izreci da je “najslađe zabranjeno voće”. S njom u vezi naprosto vam ne može biti dosadno, a život će vam se pretvoriti u dramu, pa i triler. Hodanje s nekim tko je potpuno pogrešan za vas jedan je od najboljih načina da shvatite što želite iz odnosa, ali i dobar način za stvaranje priča koje ćete moči prepričavati unucima, prenosi 24sata.hr.

Facebook komentari