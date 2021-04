Osam znakova da biste što prije trebali prekinuti s partnerom

Ekipa s BrightSidea otkriva kako prepoznati znakove koji nam govore da je vrijeme za kraj.

1. Stalno prekidate pa se mirite

Istraživanje pokazuje da četvrtina parova u nekom trenutku prekine pa se pomiri, no ako to postane beskonačni krug prekida i pomirbi, možda biste trebali razmisliti o tome hoćete li pristati na takvo nešto. Ljudi u ovakvim odnosima najčešće ostaju zbog straha od toga što budućnost nosi, no to nije dobro ni za vas ni za partnera.

2. Ne volite sami sebe

Ako ste u vezi u kojoj sami sebe ne volite, to zna biti jako iscrpljujuće, pogotovo ako se tako osjećate zbog partnera. To se može manifestirati na razne načine, primjerice udaljite se od obitelji ili se prestanete truditi oko svojih ciljeva. Ako vas partner stalno vuče dolje umjesto da vas gura i potiče, vrijeme je da ga izbacite iz života.

3. Partner vas stalno kritizira

Jedno je kad vam partner ukaže na ponašanje koje mu smeta, što može biti zdrav način komunikacije, a nešto sasvim drugo ako neprestano kritizira sve na vama. Takvi ljudi obično istresaju na vama svoje frustracije, a sami se lako uvrijede. S takvom komunikacijom partneri gube poštovanje jedno prema drugom, stoga se iz takve veze najbolje maknuti.

4. Bojite se da ćete ostati sami

Strah od samoće nije dobar razlog da ostanete u vezi ako osjećate da niste sretni s ovim partnerom. Ljudi koji ne vole biti sami često pristaju na partnera koji im uopće ne odgovara, a isti strah ih sprječava da iz te veze odu.

5. Živite u prošlosti

Ako se ljepših trenutaka iz zajedničke prošlosti sjećate češće nego što proživljavate lijepe trenutke u sadašnjosti, to je problem. Ako se ponašanje partnera prema vama u međuvremenu promijenilo i nada da će se vratiti na staro je jedino što vas drži uz njega, možda je bolje da se maknete. prenosi “Index“.

6. Veza vam je jako površna

Kad se s nekim tek počinjete upoznavati, jasno je da se nećete odmah otvoriti i raspravljati o najintimnijim stvarima, nego će vam razgovori biti površniji. No s vremenom biste se s partnerom trebali zbližiti dovoljno da razgovarate i o ozbiljnijim temama. Ako ste dulje vrijeme u vezi, a još uvijek razgovarate samo o manje bitnim stvarima, to bi mogao biti znak da niste jedno za drugo.

7. Veza vam je jednostrana

Ako partner želi provoditi vrijeme s vama samo kad je njemu potrebno društvo i utjeha, to nije dobar znak. Takva osoba vas samo iskorištava i ne brinu je vaše potrebe. Ako partneru dajete podršku i ljubav, normalno je da očekujete da vam uzvrati na isti način. Ako toga nema, možda ste zaglavili u toksičnoj vezi.

8. Stalno vam prijeti da će vas ostaviti

Ako vam partner često prijeti prekidom, primjerice tijekom svađe ili ako želi na taj način nešto dobiti od vas, to može biti znak manipulacije. U tom slučaju osoba koristi vaš strah od napuštanja kako bi vas kontrolirala. Važno je da takvo ponašanje prepoznate i zaustavite prije nego što vas ozbiljno povrijedi.

